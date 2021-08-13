Экс-послу Азербайджана запретили въезд в Россию на 50 лет после оскорбления Жириновского

МВД России запретило бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде въезд в страну на 50 лет. Причиной стало его видеообращение к Владимиру Жириновскому, в котором он назвал политика "жирной свиньёй" и "старым ослом", а вместе с ним оскорбил и российскую нацию.
МВД сочло высказывания Вагабзаде разжигающими межнациональную рознь. В ведомстве предупредили, что иностранных граждан, которые призывают к деструктивным действиям в отношении России, не будут пускать на территорию государства. Это объяснили тем, что их нахождение в стране может угрожать общественному порядку и безопасности.
Напомним, что обращение к лидеру ЛДПР Вагабзаде написал 10 августа.
"Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация", – сказал он в обращении.
Кроме того, экс-посол оскорбил российских солдат, которые находятся в Иране.
Позднее в МИД Азербайджана заявили, что не могут повлиять на высказывания посла, поскольку он пять лет как отправлен в отставку из-за недочётов в работе.
Комментарии
Наказание совсем малое.Надо ему дать чего-нибудь нюхнуть...
Ну а что вы хотели. Видя абсолютную импотенцию Путина в армяно-азербайджанском конфликте, где он просто кинул Армению вопреки договору ОДКБ, Азербайджан и Турция это восприняли как слабость. Можно не то что говорить, а делать всё что угодно. Эрдоган переиграл Путина и перехватил инициативу.
ну если быть до конца честным, то господин бывший посёл сказал, что Жириновский и ЕГО нация ну и далее по тексту
13.08.2021 10:13
- гость -
Т.е. глубинный народ признает и одобряет что их власть занимается внесудебными расправами?
Этот сын известного азербаджанского писателя вырос мажор ком, везде где работал оставил о себе ванючий след.
Да и оскорбил он не столько Жирика, сколько русский народ. И только недоросли типа Бори могут его защищать.
13.08.2021 10:41
- гость -
Где я его защищал, анон?
Таки Жириновский по нации немножечко еврей
Носорогу в обетованную и Биробиджан получается нельзя
13.08.2021 10:16
АБОРИГЕН
Как насчет остальных членов ОДКБ?
13.08.2021 10:16
АБОРИГЕН
Как насчет остальных членов ОДКБ? Они тоже кинули армян?
13.08.2021 11:05
- гость -
Т.е. Вася обосрался, а почему мне нельзя? Отличная логика. Остальные члены имеют общие границы с участниками конфликта? Чей тут шкурный интерес затрагивается больше всего, чем у РФ? Ну если Путин на это болт кладёт, остальные тем более.
13.08.2021 11:11
АБОРИГЕН
Мдя. Абориген. ты реальный Де Бил.
13.08.2021 11:38
- гость -
Т.е. по существу тебе жаба квакнуть нечего. Я так и понял
Т.е. глубинный народ признает и одобряет что их власть занимается внесудебными расправами?
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Подожди-ка,Абориген.С заявленими об отравлении Скрипалей первыми выступили англичане.Немка Меркель заявила об отравлении навального.Тебе что,поср"ть на их мнения и заявления?Мне нет,я с глубоким вниманием и тревогой их выслушал.Надо с этим заканчивать.Но постепенно.Потравили своих,пора немного и иностранцев.А там,глядишь, и закончатся остатки боевого армейского отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".
13.08.2021 12:17
- гость -
А ты что ожидал? Что в отравлении на своей территории признается путинская сторона? Наивный.
Я не ожидал что так называемые цивилизованные европейские страны поведут себя так топорно,выдумывая всякую хрень.Ну такова политика.А ты всё-таки веришь в декларируемые демократию, свободу и права человека.Вот недавно беременную беженку латвийские пограничники за руки и за ноги перетащили со совей территории на белорусскую.Этим заинтересовались брюссельские дяденьки по правам человека?Нет,конечно.Они дожидаются когда какой-нибудь осуждённый им пожалится по бумажке,подумают,прикинут сколько государство должно будет заплатить обиженному(ну и себя конечно не забудут))).Хороша работа когда с деньгами,да ещё повод пристыдить судей других стран ))) Судьи-то считаются независимым разве что в своей стране.Но над ними есть ещё судьи,которые посправедливей будут.А наказание-деньги )))
Эх,хорошо в еспч служить.
Эх,хорошо европе нужным быть.
Эх,хорошо ксивы терпил читать.
По удалёнке всех поучать.
а не пора ли господарю путину с решалами азерами побакланить и погрозить пальцем ,бабло ведь в России можно и искусственно придержать ! и не только ... надо с остальными наследниками тимуджина реально без разных там дружб народов!
13.08.2021 15:53
екарный бабай
Какой вы суровый мужчина.... Просто смельчак и храбрец, уууу.