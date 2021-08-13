Экс-послу Азербайджана запретили въезд в Россию на 50 лет после оскорбления Жириновского

МВД России запретило бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде въезд в страну на 50 лет. Причиной стало его видеообращение к Владимиру Жириновскому, в котором он назвал политика "жирной свиньёй" и "старым ослом", а вместе с ним оскорбил и российскую нацию.

МВД сочло высказывания Вагабзаде разжигающими межнациональную рознь. В ведомстве предупредили, что иностранных граждан, которые призывают к деструктивным действиям в отношении России, не будут пускать на территорию государства. Это объяснили тем, что их нахождение в стране может угрожать общественному порядку и безопасности.

Напомним, что обращение к лидеру ЛДПР Вагабзаде написал 10 августа.

"Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация", – сказал он в обращении.

Кроме того, экс-посол оскорбил российских солдат, которые находятся в Иране.

Позднее в МИД Азербайджана заявили, что не могут повлиять на высказывания посла, поскольку он пять лет как отправлен в отставку из-за недочётов в работе.