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Косметика из термальных источников. Как подобрать правильный уход для кожи лица?

, ИА "Амител"
Перед покупкой косметических средств необходимо определить свой тип кожи

Если вернуться на несколько десятков лет назад и вспомнить, какая косметика была в ассортименте, можно ужаснуться. О каких типах кожи можно было говорить? Красота – превыше всего. Но это стремление выглядеть ярче пагубно сказывалось на коже лица. Сейчас полки магазинов переполнены косметическими средствами для различных целей. С другой стороны, как среди этого разнообразия выбрать подходящий вариант? Заманчивая этикетка уже не играет большой роли, а вот технология и состав вышли на первый план среди запросов потребителей.

Крем с секретами представителей животного мира уже никого не удивляет. А вот проверенные временем минеральные компоненты – другое дело. Лаборатория Vichy использует в составе своих средств термальную воду из недр вулканов в центре Франции. Образуясь на глубине 4 000 метров при температуре 140°C, вода проходит через древние магматические породы и обогащается уникальными минералами и микроэлементами. Именно они придают коже красивый и здоровый вид. Данный бренд уже много десятков лет стоит на передовой безукоризненной красоты человеческой кожи.

Как подобрать уходовые средства?

Перед покупкой необходимо определить свой тип кожи. Их не так много. Уверены, вы прекрасно знаете, к какому поведению она склонна и на что нужно обратить внимание. После этого приступайте к выбору. Каждый этап ухода за кожей важен и необходим. Нельзя одно заменить другим, это в итоге скажется на вашем же внешнем виде. Набор необходимых средств на примере бренда Vichy.

  • Мицеллярная вода для чувствительной кожи лица и глаз. Напомним, что средства подбираются по типу кожи.
  • Освежающий очищающий гель для лица. Средство для снятия макияжа ни в коем случае не заменит этап очищения. Наоборот, оно оставляет после себя невидимую плёнку, которую необходимо смыть пенкой, молочком или гелем.
  • Экспресс-маска на тканевой основе из микроводорослей. Не входит в обязательный ежедневный уход, но поможет восстановиться после напряжённого дня или бессонной ночи. Всего 10 минут и кожа станет напитанной и свежей.
  • Тоник, сужающий поры. Поможет восстановить водно-щелочной баланс и подготовит кожу к нанесению следующего средства.
  • Гиалуроновая сыворотка-филлер пролонгированного действия. Данный тип средств содержит в себе повышенную концентрацию действующих веществ, поэтому максимально эффективно действует на кожу.
  • Крем-уход против морщин для упругости кожи SPF 30. Защитный фактор очень важен в период активного солнца, защищает от пигментации, преждевременного старения кожи.

Где купить косметику Vichy?

В интернет-магазине makeupstore.ru широкий выбор косметических средств, в том числе и Vichy. Компания оперативно соберёт и бесплатно доставит ваш заказ в любой город России. Скорее присоединяйся к числу счастливых покупателей.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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