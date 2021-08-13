18 человек пострадали при взрыве в маршрутке в Воронеже

Взрыв в маршрутном такси в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа, в четверг. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали 18 человек.

Как минимум трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Одна женщина, которой при взрыве оторвало ноги, умерла. Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты. Детей среди пострадавших нет.

Сейчас отрабатывается несколько версий произошедшего, по одной из которых произошел взрыв газового баллона. Как отметил источник издания, ЧП случилось, когда пассажиры заходили в автобус, а возгорания после взрыва не последовало.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва, СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все автопарки города, а также выработать механизм оказания медицинской помощи пострадавшим и меры материальной компенсации.