18 человек пострадали при взрыве в маршрутке в Воронеже

Взрыв в маршрутном такси в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа, в четверг. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали 18 человек.
Как минимум трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Одна женщина, которой при взрыве оторвало ноги, умерла. Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты. Детей среди пострадавших нет.
Сейчас отрабатывается несколько версий произошедшего, по одной из которых произошел взрыв газового баллона. Как отметил источник издания, ЧП случилось, когда пассажиры заходили в автобус, а возгорания после взрыва не последовало.
Прокуратура начала проверку по факту взрыва, СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все автопарки города, а также выработать механизм оказания медицинской помощи пострадавшим и меры материальной компенсации.
Комментарии
В любом автобусе работающему на газе в салоне запах. Шарагам любой ценой урвать выручку. Сегодня цена жизни человека копейки
Не на должном уровне нам ещё оказывают услуги...
13.08.2021 10:16
- гость -
А зачем? Вы что, возмутитесь? Выйдите на улицы? Пойдёте на выборы и снесёте едро? Нет! По этому можно организовывать мутные коррупционные схематозы и допускать на маршруты мутных перевозчиков на старых опасных колымагах.
ТАСС, 12 августа. Автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, не имел газового оборудования, он ездил на дизельном топливе. Об этом ТАСС в четверг сообщил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров.
Что взорвали.
терракт это
Скорее всего это был взрыв незаконно установленного газового оборудования автобуса. Плохой контроль со стороны администрации города, а может и взятки, - причина слабоумных деревенских поделок.
А мне чел в зеленом комуфляже понравился. Народ бежит людей спасать а он скромненько телефон подрезает.