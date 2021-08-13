Дайверы вытащили пять больших рыболовных сетей со дна Телецкого озера

Дайверы Алтайского заповедника вытащили пять рыболовных сетей длиной до 50 метров со дна Телецкого озера, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Водолазы погружаются в воду и чистят дно озера регулярно, и в этот раз их "уловом" стали большие рыболовные сети, в которые успела попасть рыба. Дайверы установили, что сети были установлены давно – больше года назад. Запутавшихся живых рыбок спасли, а ловушки подняли на поверхность.