Дайверы вытащили пять больших рыболовных сетей со дна Телецкого озера

Дайверы Алтайского заповедника вытащили пять рыболовных сетей длиной до 50 метров со дна Телецкого озера, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Водолазы погружаются в воду и чистят дно озера регулярно, и в этот раз их "уловом" стали большие рыболовные сети, в которые успела попасть рыба. Дайверы установили, что сети были установлены давно – больше года назад. Запутавшихся живых рыбок спасли, а ловушки подняли на поверхность.
Комментарии
Хоть какая то польза от дайверов....
Только встаёт интересный вопрос - КАК МОЖНО ПОСТАВИТЬ БОЛЬШИЕ (!!) СЕТИ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ОХРАНЫ ЗАПОВЕДНИКА?
Это очередной олигарх оголодал. Наловил рыбы, вспорол животы икру по банкам, рыбу гнить! Слов нет, за такое надо реальные сроки давать, и всем кто рядом тоже!!!
Телецкое гибнет. Первый раз был там в 6-м классе, в 1962 году. После бывал неоднократно. Если в 1962-м вода была кристально чистой (мы бросали серебрушки и смотрели, как они погружаются на 20-метровую глубину, где был виден каждый камень) то сейчас вода желтовато-мутная, видимость в воде плохая. Вдоль всего берега тянутся бесконечные базы отдыха и гостиницы, в водоохранной зоне. Мы когда-то пили из озера, сейчас я бы не рискнул. Если не принять срочные меры - не будет озера, будет грязная лужа.
13.08.2021 13:21
гость
разве там водится рыба с икрой?
Мы все желтеем и будем синеть . Природа все вернет. Пожары, наводнения, бури. Когда посинения поймем, что деньги есть не будем.
13.08.2021 13:21
- гость -
Там не только в этом дело. После того приснопамятного землетрясения озеро начало цвести, чего раньше не было.
13.08.2021 13:32
Гость
разве там водится рыба с икрой?
В 90-х там, подальше от турбазы за час 10-литровое ведро, удочкой.
13.08.2021 14:22
- гость -
После того приснопамятного землетрясения озеро начало цвести, чего раньше не было.
Там бывают такие шторма летом, что цветение - это ни о чем. Волны выше 2-х метров. Мы на байдарке были, так нас вынесло на волнах в Чулышман.
В основном низовка. Верховка послабее.