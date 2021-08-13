"Репетицию" выборов за деньги провели в Барнауле и нескольких районах Алтайского края

"Репетиция" голосования по выборам в Госдуму прошла в райцентре Смоленского района Алтайского края, сообщает "Толк" со ссылкой на сайт "Предгорье". В тексте сказано, что организатором модельных выборов якобы стала партия "Единая Россия".

Автор публикации заявил, что участникам пробных выборов заплатили по 200 рублей за голос. При этом никого не принуждали выбирать каких-то конкретных кандидатов, жители села голосовали добровольно.

Глава исполкома реготделения "Единой России" Денис Голобородько сообщил изданию, что модельные выборы проводила социологическая компания из Москвы ("Митос Продакшн"), но партия не является заказчиком этого исследования.

Социологическое исследование проходило с 7 по 11 августа в трёх населённых пунктах Алтайского края: Барнауле, райцентрах Алтайское и Смоленское.

"Данные будут использоваться исключительно в исследовательских целях. В итоговом аналитическом отчёте не будут фигурировать мнения отдельных участников – лишь в обобщённом виде", – цитирует "Толк" информационное письмо социологической компании.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого Законодательного Собрания пройдут в период с 17 по 19 сентября.