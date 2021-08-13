"Репетицию" выборов за деньги провели в Барнауле и нескольких районах Алтайского края

"Репетиция" голосования по выборам в Госдуму прошла в райцентре Смоленского района Алтайского края, сообщает "Толк" со ссылкой на сайт "Предгорье". В тексте сказано, что организатором модельных выборов якобы стала партия "Единая Россия".
Автор публикации заявил, что участникам пробных выборов заплатили по 200 рублей за голос. При этом никого не принуждали выбирать каких-то конкретных кандидатов, жители села голосовали добровольно.
Глава исполкома реготделения "Единой России" Денис Голобородько сообщил изданию, что модельные выборы проводила социологическая компания из Москвы ("Митос Продакшн"), но партия не является заказчиком этого исследования.
Социологическое исследование проходило с 7 по 11 августа в трёх населённых пунктах Алтайского края: Барнауле, райцентрах Алтайское и Смоленское.
"Данные будут использоваться исключительно в исследовательских целях. В итоговом аналитическом отчёте не будут фигурировать мнения отдельных участников – лишь в обобщённом виде", – цитирует "Толк" информационное письмо социологической компании.
Напомним, что выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого Законодательного Собрания пройдут в период с 17 по 19 сентября.
Комментарии
Ну вот что это за чушь?! Какие исследования?! Что это за шарага вообще?
А почему заранее не сообщили? Уверен, было бы много желающих поучаствовать
Рынок есть рынок.
народ будут привлекать деньгами на выборы-покупают народ.
ну,давай народ-бегом на выборы-там платят за то, что пришёл---а за "ДАшку" сколько будут платить?
Народ разуверился в выборах. Для того, чтобы заманить на выборы, придумывают разные акции, вот в Москве разыгрывают автомобили и квартиры. То есть через материальную заинтересованность активизировать приход населения на избирательные пункты.
13.08.2021 14:31
- гость -
А вот и совершенно зря, между прочим. Именно так ОНИ и выигрывают. Им не нужно устраивать подлоги, карусели и подтасовки, как любят доказывать опозиционеры. Просто ОНИ САМИ, их родственники и сторонники приходят на участки 100% и голосуют "ЗА", а те кто "ПРОТИВ" сидят с пивом на диванах и говорят: "от меня ничего не зависит, посчитают как им надо". А потом громко на АМИК возмущаются как их обманули.
Нужно не ленится идти и голосовать за любого кроме НИХ, а потом спрашивать за результат.
13.08.2021 14:43
- гость -
Просто ОНИ САМИ, их родственники и сторонники приходят на участки 100% и голосуют "ЗА", а те кто "ПРОТИВ" сидят с пивом на диванах и говорят: "от меня ничего не зависит, посчитают как им надо". А потом громко на АМИК возмущаются как их нае...обманули.
Нужно не ленится идти и голосовать за любого кроме НИХ, а потом спрашивать за результат.
И чего, правда верите в то, что ваш голос что-то значит!? Едро в лице своих "джокеров" зазывает на выборы лишь для того, чтобы придать лигитимность тому фарсу что они называют "ВЫБОРЫ". Я вот каждый раз хожу и голосую не за "выкидышей " ЕР, и?
13.08.2021 14:51
- гость -
ну значит нас 2-ое. потому "не выкидыши" и набирают не больше 10%
Я вот каждый раз хожу и голосую
А остальные сидят и не голосуют
Именно так ОНИ и выигрывают.