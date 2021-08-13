Полиция раскрыла подробности задержания похитителя 12-летней девочки под Бийском

Полиция опубликовала первые подробности задержания 40-летнего Олега Лавкина, обвиняемого в похищении 12-летней девочки под Бийском. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай, изначально преступник представился другим именем и заявил, что паспорта у него с собой нет.

По словам ведомства, 12 августа 36-летний житель Онгудайского района во время рыбалки вблизи села Курота увидел на берегу реки мужчину, который по приметам был похож на разыскиваемого.

Сельчанин сообщил об этом в полицию. Выехавшие по ориентировке участковый и сотрудник уголовного розыска застали мужчину на одной из улиц села. Лавкин вёл себя подозрительно и первоначально представлялся другим именем, заявив, что приехал в район зарабатывать на сборе орехов. При этом паспорт он якобы потерял.

В ходе разговора с полицейскими он всё же назвал своё настоящее имя, а в ходе осмотра его личных вещей правоохранители обнаружили паспорт. После чего его доставили в отделение полиции, где в ходе разбирательств Лавкин сознался в содеянном.

Утром 13 августа подозреваемого в похищении 12-летней девочки доставили спецконвоем в Алтайский край. Полицейские объявили благодарность жителю Онгудайского района за содействие и пообещали вознаграждение.

Как сообщает источник amic.ru, накануне полиция проводила рейды в районе и ориентировала местное население на Лавкина. Поймать преступника удалось на следующий день.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля. Она выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод, но не места так и не добралась. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина.

По данным следствия, за несовершеннолетней мужчина следил около месяца. 31 июля он схватил, связал девочку и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Школьнице удалось освободиться, хотя не исключено, что похититель сам её отпустил.

Вечером 12 августа стало известно, что Олега Лавкина задержали в Республике Алтай. СМИ выяснили, что после побега мужчина несколько дней ночевал в тайге, шёл пешком в сторону Республики Алтай, а потом на попутках добрался до села Майма.

Далее он выдвинулся на автобусе до Онгудая. По всему селу были развешаны ориентировки на преступника, а потому Лавкин старался особо не светиться и жил неподалёку от посёлка.