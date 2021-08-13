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Новости

Полиция раскрыла подробности задержания похитителя 12-летней девочки под Бийском

, ИА "Амител"
Лавкин сначала представился другим именем и заявил, что потерял свой паспорт
Фото: vk.com/chp.biysk

Фото: vk.com/chp.biysk

Полиция опубликовала первые подробности задержания 40-летнего Олега Лавкина, обвиняемого в похищении 12-летней девочки под Бийском. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай, изначально преступник представился другим именем и заявил, что паспорта у него с собой нет.

По словам ведомства, 12 августа 36-летний житель Онгудайского района во время рыбалки вблизи села Курота увидел на берегу реки мужчину, который по приметам был похож на разыскиваемого.

Сельчанин сообщил об этом в полицию. Выехавшие по ориентировке участковый и сотрудник уголовного розыска застали мужчину на одной из улиц села. Лавкин вёл себя подозрительно и первоначально представлялся другим именем, заявив, что приехал в район зарабатывать на сборе орехов. При этом паспорт он якобы потерял.

В ходе разговора с полицейскими он всё же назвал своё настоящее имя, а в ходе осмотра его личных вещей правоохранители обнаружили паспорт. После чего его доставили в отделение полиции, где в ходе разбирательств Лавкин сознался в содеянном.

Утром 13 августа подозреваемого в похищении 12-летней девочки доставили спецконвоем в Алтайский край. Полицейские объявили благодарность жителю Онгудайского района за содействие и пообещали вознаграждение.

Как сообщает источник amic.ru, накануне полиция проводила рейды в районе и ориентировала местное население на Лавкина. Поймать преступника удалось на следующий день.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля. Она выехала на велосипеде из села Малоенисейского в посёлок Семеновод, но не места так и не добралась. 1 августа поисковики обнаружили её велосипед и вещи на берегу Бии, а 2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина.

По данным следствия, за несовершеннолетней мужчина следил около месяца. 31 июля он схватил, связал девочку и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Школьнице удалось освободиться, хотя не исключено, что похититель сам её отпустил

Вечером 12 августа стало известно, что Олега Лавкина задержали в Республике Алтай. СМИ выяснили, что после побега мужчина несколько дней ночевал в тайге, шёл пешком в сторону Республики Алтай, а потом на попутках добрался до села Майма.

Далее он выдвинулся на автобусе до Онгудая. По всему селу были развешаны ориентировки на преступника, а потому Лавкин старался особо не светиться и жил неподалёку от посёлка.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.08.2021 12:55
- гость -

какая отвратительная рожа!!!

13.08.2021 13:02
- гость -

Головой тронутый (

13.08.2021 13:04
гiсть

наоборот, располагающая внешность. как у большинства преступников

13.08.2021 13:18
- гость -

Надеюсь, сельчанин получит обещанное вознаграждение .

13.08.2021 14:11
- гость -

Загнали зверюгу.

13.08.2021 14:32
Виктор

Интересно, что в автобусе до Онгудая ни водитель, ни пассажиры его не узнали

13.08.2021 14:47
- гость -

пассажиры его не узнали

Для тех, кто имеет европейскую внешность, люди другой внешности, например, алтайской, все одинаковые и наоборот. Для меня китайцы все на одно лицо. Вероятно, в автобусе ехали в основном алтайцы и может поэтому его и не признали. Это одна причина. Есть ещё и другие, почему не могли узнать. Вот, например, у вас такая зрительная память, что вы помните всех людей, которых вам показывали когда-то на фото. У других она может быть хуже.

13.08.2021 15:10
- гость -

Интересно, что в автобусе до Онгудая ни водитель, ни пассажиры его не узнали

Мог и в маске быть, и даже по улице в ней ходить. Сейчас уже все к этому привыкли и не обращают внимание.

13.08.2021 15:22
- гость -

На мой чисто женский вкус - урод. У него на лице психическое заболевание отпечатано.

13.08.2021 16:02
Vasya

Лавкина, под лавку!!!

13.08.2021 16:11
- гость -

13.08.2021 15:22
- гость -

Похож на Геннадия Малахова

13.08.2021 16:16
- гость -

На мой чисто женский вкус - урод. Вот Путин и Шойгу настоящиие мачо.

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