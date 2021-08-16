Школа нового поколения: чем занять ребёнка, которому интересны блогинг и видеоигры

У каждого ребёнка есть свои скрытые таланты, способности, задатки. И чтобы их раскрыть, нужно заниматься тем, что по душе, – даже если это видеоролики и компьютерные игры. На самом деле, эти сферы открывают большие перспективы для развития. А один из важнейших залогов успеха – интерес ребёнка. Поэтому его стоит поддержать.

Об этом отлично знают в Центре детских инноваций Next. Здесь предлагают актуальные и действительно интересные направления для развития современного ребёнка – например, видеоблогинг, анимация, кинематограф, программирование и робототехника. При этом курсы организованы так, чтобы каждый ученик приобрёл ценные навыки, которые пригодятся ему не только в профессии, но и в жизни.

"Наша миссия заключается в формировании здорового успешного общества и мышления, направленного на успех. Нам важно, чтобы дети развивали аналитические и творческие способности в кругу единомышленников, раскрывали свои таланты через увлечения с самого раннего возраста", – говорят представители центра.

В новом учебном году распахнёт свои двери для детей новый филиал Центра детских инноваций Next по адресу Солнцева, 15. В честь этого всех желающих приглашают на день открытых дверей, который пройдёт 25 августа 2021 года. Вас ждёт увлекательное шоу с аниматорами и творческо-интеллектуальный марафон.

В 17:00 начнётся шоу, а в 18:00 вы и ваши дети смогут принять участие в мастер-классах по направлениям работы центра. Это возможность поближе познакомиться с педагогами, программой, организацией работы.

Рассмотрим каждое из направлений подробнее.

Мобильный кинематограф

Сейчас заниматься творчеством и стать звездой среди сверстников довольно просто – для этого нужен лишь телефон с камерой и хорошая фантазия.

Поэтому в центре Next запустили уникальный проект "Телефонная киностудия". Это курс, на котором ребёнок освоит актёрское мастерство, сценическую речь, ораторское искусство. А главное – будет участвовать в съёмках и станет героем настоящих юмористических короткометражных фильмов.

Полное погружение в мир съёмок поможет улучшить дикцию, снять внутренние зажимы, избавиться от страхов и раскрыть истинную природу. В итоге вы увидите своего ребёнка, играющего в собственном короткометражном фильме. И этот фильм не стыдно будет показать друзьям и знакомым.

Школа лидерства

Кем бы ни хотел стать в будущем ваш ребёнок, бизнес-мышление и лидерские навыки ему пригодятся в любой сфере. Поэтому развивать их стоит уже с детства – для успешного будущего и настоящего.

В Next уделяют особое внимание постановке целей, финансовой грамотности, критическому мышлению, умению работать в команде, навыкам самодисциплины. Ученик курса научится понимать зоны развития, двигаться к цели, выстраивать эффективную коммуникацию, проявлять инициативу.

Видеоблогинг

На этом курсе ребёнок не только научится снимать качественные ролики и придумывать сценарии, но и займётся развитием речи, а также освоит монтаж и продвижение. Учеников ждут выездные съёмки и погружение в журналистику.

Каждое занятие – практика. Курс видеоблогинга – это набор навыков, которые пригодятся ребёнку, если он хочет научиться создавать и обрабатывать контент, а также правильно подавать себя на публике.

Чтение

Навык чтения очень важен – он помогает повысить успеваемость в школе, улучшить внимание и память, научиться рассуждать. В будущем чтение может стать любимым хобби, пробудить интерес к классической русской и зарубежной литературе, филологии, языкам.

В Next ребёнка будут учить читать по специальной интенсивной и при этом интересной методике. Занятия помогут в развитии фонематического слуха и речи, расширении словарного запаса, грамотности. Дети быстро освоят технику чтения и научатся работать с текстами.

Робототехника

На занятиях робототехникой ученики создают роботов, изучают разные датчики и сложные детали, учатся соединять и налаживать их в единый механизм. Всё это включает у детей интуицию и творческое воображение, помогает развивать навыки логики и математики.

Такие занятия помогают увидеть практическое применение скучных для школьников физических формул в практических опытах, математических теорем – в схемах, информационных алгоритмов – в движениях созданных изобретений.

Школьники также будут участвовать в городских и региональных олимпиадах, посещать роботизированные предприятия города с экскурсиями​.

Программирование

Если ваш ребёнок любит проводить время за компьютером, научите его делать это с пользой. Программирование – это отличная зарядка для ума. Логика, алгоритмика, массивы данных – всё это нужно знать и применять, чтобы самому разработать программу, игру или анимацию.

Уже существуют специальные языки программирования для малышей. Поэтому каждый ученик курса сможет создать свою игру и выложить её в интернет.

Рисование

Прежде всего, рисование развивает мелкую моторику у детей, а как следствие – стимулирует развитие речи, формирует координацию между руками и глазами. В процессе рисования ребёнок подмечает нюансы, фантазирует, преобразует, ищет решения и разные варианты развития событий. Это развивает наблюдательность, внимательность, воображение, креативность, пространственное и ассоциативное мышление.

Рисуя с натуры, дети учатся понимать цвет, фактуру, объём, пропорции предмета, а также что такое двухмерное и трёхмерное изображения. В дальнейшем это приводит к более лёгкому освоению физики и математики.

На занятиях в Next будут чередовать занятия рисованием, обсуждение результатов и разные "активности" – пленэры, экскурсии, посещения галерей.

Также в центре детских инноваций Next для учеников начальной школы работает продлёнка. На каникулах для детей организуют уже полюбившиеся им тематические смены городского лагеря. А в выходные дни для всех желающих детей и взрослых проводят творческие мастер-классы.

Узнать подробнее о направлениях можно на сайте или по телефону +7 901 206-90-38.

Центр детских инноваций Next

Адреса в Барнауле:

ул. Шумакова, 17а, офис 110;

ул. Солнцева, 15;

пр. Ленина, 22, оф. 410.

Тел. +7 901 206-90-38

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