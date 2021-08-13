Докопаться до истины. ВОЗ проведёт дополнительные исследования происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения проведёт дополнительные исследования, чтобы выяснить природу происхождения COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает ТАСС. В ВОЗ подчеркнули, что их главная цель – исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии, а не приписать кому-то вину.

"Поиск происхождения нового вируса – это сложнейшая научная задача, требующая времени. ВОЗ стремится следовать науке, и мы призываем все правительства отложить разногласия и работать вместе, чтобы предоставить все необходимые данные и доступ, чтобы можно было как можно скорее начать следующую серию исследований", – подчеркнули в ВОЗ.

Также в ВОЗ отметили, что "для решения "лабораторной гипотезы" необходимо получить доступ ко всем данным. Ранее гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус требовал прозрачности от властей Китая и напомнил, что в первую фазу исследований они не могли получить доступ к данным. Гебрейесус также не исключил, что распространение COVID-19 могло произойти из-за "чрезвычайного случая в лаборатории".

Китай тоже не промолчал. Они надеются, что ВОЗ в ходе нового этапа исследований должным образом рассмотрит теорию о том, что вирус ввезён в Ухань с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории.

Как ранее сообщал amic.ru, в начале августа в США представили третью часть доклада о причинах пандемии коронавируса, от которого в мире погибли уже более четырёх миллионов человек. Из собранных ими доказательств следует, что вирус просочился именно из уханьского исследовательского центра. А первые случаи заражения стали фиксировать в КНР ещё в августе 2019 года.