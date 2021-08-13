Военные на три часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Военные вновь перекроют Чуйский тракт на три часа из-за движения колонн. Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, с 14:30 до 17:30 проезд для всех видов транспорта ограничат на участке автодороги ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – посёлок Б. Ключи.

В ведомстве призвали участников движения с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и по возможности заранее спланировать маршрут с учётом ограничений.

Напомним, что 11 августа этот же участок военные перекрывали на два часа – с 11:00 до 13:00. Кроме того, 13 августа с 12:00 до 12:30 движение ограничивали на участке садоводство "Горизонт" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.