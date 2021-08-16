Кабачок нужен? Мемы о самом популярном овоще августа заполонили соцсети

Фото из соцсетей

В августе начинается пора, когда все, у кого есть огород и кабачки, начинают эти самые кабачки раздавать. Овощ (из семейства тыквенных, кстати) неприхотливый и в довольно сносных условиях может дать большой урожай. А если упустить тот момент, когда их надо собирать, кабачки могут стать просто неподъёмными. Съесть одной и даже двум семьям такое чаще всего не под силу. А ведь жалко, пропадут, и отсюда появляется желание поделиться овощами с родственниками, соседями, знакомыми.

Но любят их далеко не все (хотя, может, они просто не пробовали вкусно приготовленный кабачок). Помимо разошедшихся по Сети шуток, пользователи портала Pikabu поделились мемами о кабачках со своими родителями в мессенджерах. Реакция старших родственников – бесценна.