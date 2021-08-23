К учёбе будь готов: школа Шамиля Ахмадуллина запускает курсы комплексного развития

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле объявляет новый набор. Будут сформированы разновозрастные группы для дошкольников и младших школьников. Детей ждёт комплексная подготовка к учёбе.

Руководитель Школы Ольга Чернявская рассказала amic.ru об уникальных особенностях нового курса "Будь готов!".

– Ольга, в чём принципиальное отличие нового курса от ваших привычных и зарекомендовавших себя тренингов?

– Самое важное отличие – сроки прохождения обучения. Так, посещение любого из наших тренингов: "Обучение чтению", "Скорочтение", "Устный счёт", "Каллиграфия" и другие займёт около месяца, потому что для отработки одного навыка этого времени будет достаточно.

А курс "Будь готов!" является комплексным. Он включает в себя тренировку сразу нескольких навыков, поэтому его длительность составляет девять учебных месяцев (сентябрь-май). Кроме этого, более длительные сроки прохождения курса позволили нам добавить в программу то, чего не было ранее – развитие устной речи, грамоту, логику.

– Что включает в себя данный курс и как будет составлено расписание?

– Комплексный курс "Будь готов!" будет проходить раз в неделю в удобное для ребёнка и родителей время. Занятие состоит из трёх блоков:

чтение + развитие устной речи (30 минут);

устный счёт + логическое мышление (30 минут);

красивый почерк + грамота (30 минут).

С учётом переменок между блоками одно посещение займёт 1 час 45 минут.

– Расскажите, на каких детей ориентирован курс "Будь готов!"?

– Курс рассчитан на детей 5-8 лет. То есть за один учебный год мы максимально подготовим ребёнка к школе, а первоклассникам и второклассникам поможем значительно повысить свою успеваемость.

Этот курс станет отличным стартом для будущего школьника. У детей будут сформированы необходимые навыки: чтение, счёт, письмо, логическое мышление, основы грамоты. Кроме этого, дети в комфортной среде познакомятся с классно-урочной системой, умением работать в коллективе, переключаться от одного вида деятельности на другой и т.д. Соответственно, их дальнейшая адаптация в первом классе пройдёт безболезненно.

Школьники же на курсе "Будь готов!" смогут не только восполнить возможные пробелы в знаниях. Они научатся учиться самостоятельно и с удовольствием.

– По какому принципу формируются группы?

– При формировании групп мы учитываем не только возраст ребёнка. Прежде всего, педагоги чётко отслеживают способности детей. Группы малочисленные (до шести человек), поэтому у нас есть возможность внутри каждой группы двигаться к намеченным целям в комфортной и соответствующей среде. То есть, например, читающий ребёнок не окажется за одной партой с нечитающим, а умеющий считать примеры не будет снова учить цифры.

– Когда курс "Будь готов!" будет запущен?

– Старт намечен на 13 сентября 2021 года. Соответственно, до этого времени важно пройти предварительную бесплатную диагностику.

Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 57-16-06 или на сайте. За новостями можно следить в "Инстаграме".

Школа скорочтения им. Ш. Ахмадуллина

Адрес: пр. Комсомольский, 80в и ул. Взлётная, 23

Тел. 57-16-06

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