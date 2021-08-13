Бийчанин получил 10 лет колонии строгого режима за взрыв банкомата в 2019 году

Десять лет в колонии строгого режима проведёт житель Бийска, который взорвал банкомат и похитил около 500 тысяч рублей. Общий ущерб банку составил три миллиона рублей. Преступление мужчина совершил летом 2019 года на одной из центральных улиц наукограда.

В ходе расследования правоохранители доказали его причастность ещё к четырём разбойным нападениям на микрофинансовые организации, сообщает "Бийский рабочий".

Каждый раз нападения мужчина совершал днём. На дело он ходил в тёмных очках, кепке и парике. Выбрав момент, когда в офисе были только сотрудницы, он требовал отдать деньги. В качестве аргументов преступник использовал нож. Его "уловом" были суммы от 20 до 35 тысяч рублей. Всего было зарегистрировано четыре таких факта.

Суд поставил точку в громком деле 12 августа. Приговор в законную силу ещё не вступил. Осуждённый свою вину не признал. Но все потерпевшие опознали злоумышленника.