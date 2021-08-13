Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году

Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады 2036 года. Как рассказал глава МИД Сергей Лавров, среди возможных претендентов уже есть Казань и Санкт-Петербург.

Руководитель ведомства в ходе встречи с победителями и призёрами Олимпийских игр в Токио сообщил, что сейчас власти городов подготавливают заявки. Отдельно он порекомендовал представителям Ростовской области не затягивать с подачей заявки, поскольку несколько городов уже сделали свои предложения.

"Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему", – сказал Лавров.

В случае одобрения заявки, Игры станут первой летней Олимпиадой в России. Последний раз на территории страны она проходила в 1980 году, однако тогда принимающей страной был СССР.