Не болит, не хрустит: как ортопедические товары помогают улучшить качество жизни

Боли в спине и суставах могут быть результатом как физического труда, так и сидячей работы за компьютером. Чтобы избежать этих проблем, стоит обратить внимание на ортопедическую продукцию. Сейчас производители предлагают не только товары для реабилитации, но и изделия, которые помогут сделать жизнь комфортней и предупредить травмы и перегрузки.

Носить корсет, бандаж или ортопедические стельки – уже не маркер каких-либо проблем, а показатель заботы о своём здоровье. У современных ортопедических изделий целый ряд полезных функций. Рассмотрим их подробнее.

Коррекция осанки

Это одна из самых актуальных проблем не только среди школьников, но и сотрудников офисов. Физиологически неправильное положение тела при работе за столом или компьютером приводит к ухудшению кровоснабжения, болям в шее и спине. Соответственно, падает трудоспособность, а в конце дня приходится бороться с сильной усталостью.

Решить эти проблемы помогают корректоры осанки и реклинаторы. Их конструкция позволяет носить изделия как под одеждой, так и поверх неё.

Профилактика травм суставов

При физических нагрузках вам помогут бандажи. Они разгружают и стабилизируют суставы, предотвращая возможные травмы и перенапряжение. Можно выбрать изделия с разной степенью фиксации, а также с дополнительными функциями – согревание, влагоотведение или микромассаж. Существуют изделия с эффектом кинезиотейпирования, что будет актуальным для спортсменов.

Избавление от боли в позвоночнике

Очень частая проблема среди водителей, садоводов, строителей. Предупредить её помогают поясничные корсеты, которые также различаются по степени фиксации и своему функционалу. Они разгружают поясничный отдел, тем самым предотвращая возможные травмы. Их также можно носить как под одеждой, так и поверх неё. Конструкция современных корсетов сделана таким образом, что изделие малозаметно даже под блузкой или мужской сорочкой.

Снижение ударной нагрузки

Снизить нагрузку на суставы и позвоночник – значит сохранить их здоровыми. Для этого достаточно правильно подобрать ортопедические стельки: они распределят давление должным образом. Ассортимент позволяет выбрать изделия под любую обувь и род занятий.

Профилактика варикоза

Это актуальная проблема как для мужчин, так и для женщин. Эффективно с ней справляется компрессионный трикотаж. Гольфы, чулки, колготки – все эти изделия представлены в широком ассортименте. Мировые производители уже давно изготавливают изделия, которые приятно носить ежедневно. Использование компрессионного трикотажа позволяет сохранить ноги здоровыми и красивыми.

Правильное протекание беременности

Бандажи для беременных помогают ребёнку занять правильное положение, а маме – предотвратить растяжки и снизить нагрузку на внутренние органы и поясницу. Помимо этого, существуют послеродовые бандажи, помогающие восстановить тонус мышц после беременности, а внутренним органам занять правильное положение. После родов будет полезен бюстгальтер для кормления.

Использование ортопедических изделий позволяет сохранить молодость и здоровье. Нужно помнить, что лучше предотвратить проблемы со здоровьем, чем потом их решать.

Стоит отметить, что о возможности использования того или иного изделия нужно проконсультироваться с врачом. Большую роль играет правильный подбор, именно поэтому не рекомендуется приобретать ортопедические товары без примерки. В сети ортопедических салонов "Сольвейг" работают профессиональные медицинские консультанты, которые подберут изделие согласно вашим показаниям, расскажут об особенностях эксплуатации.

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Центр ортопедии "Сольвейг"

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