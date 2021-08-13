СМИ: причиной взрыва в автобусе в Воронеже мог стать газовый баллон у пассажирки

Следствие установило предварительную причину взрыва маршрутного автобуса в Воронеже. "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в салоне взорвался баллон для газовой горелки Primus, который везла одна из пассажирок.

Как заявил источник "Ъ" в правоохранительных органах, версия теракта не подтверждается. По его словам, на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.

Взрыв в маршрутном такси в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа, в четверг. 18 человек пострадали. Одна женщина, которой при взрыве оторвало ноги, умерла. Позднее в больнице скончалась ещё одна женщина. Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты. Детей среди пострадавших нет.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва, СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Позднее следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже.