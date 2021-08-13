СМИ: причиной взрыва в автобусе в Воронеже мог стать газовый баллон у пассажирки

Следствие установило предварительную причину взрыва маршрутного автобуса в Воронеже. "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в салоне взорвался баллон для газовой горелки Primus, который везла одна из пассажирок.
Как заявил источник "Ъ" в правоохранительных органах, версия теракта не подтверждается. По его словам, на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.
Взрыв в маршрутном такси в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа, в четверг. 18 человек пострадали. Одна женщина, которой при взрыве оторвало ноги, умерла. Позднее в больнице скончалась ещё одна женщина. Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты. Детей среди пострадавших нет.
Прокуратура начала проверку по факту взрыва, СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.
Позднее следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже.
Комментарии
В газовом баллоне нечему взрываться - он только может лопнуть если температура будет достаточной и не выдержит давления из внутри тогда оболочка лопнет и газ выйдет наружу. Далее чтобы газовой смеси хорошо жахнуть нужна определённое соотношение его с воздухом ну и как-то загореться.
Пол кг газа и взрыв как от снаряда. Мало верится. Начали выгораживать богатую компанию.
13.08.2021 17:14
- гость -
Здесь как раз всё сходится. Газовая смесь взорвалась при попытке тронуться с остановки.
Не соответствует объем баллончика объему повреждений и тяжести последствия. У ВУ не обязательно должны быть поражающие элементы. Туфту гонят в СМИ.
13.08.2021 17:19
- гость -
Здесь как раз всё сходится. Газовая смесь взорвалась при попытке тронуться с остановки.
Газовая смесь не может взорваться там в ней нечему взрываться - она просто сгорает, а если ещё и за пределами автобуса то вообще его бы так изнутри не разорвало.
Взрывается вещество внутри которого атомы кислорода соединены с азотом в следствии перестройки и разложения, кислород отделяясь от азота соединяется с углеродом и водородом. Возмём например тротил, там к бензольному кольцу прикреплены три группы азот+два кислорода и реакция по перестройке проходит за доли секунд со скоростью более чем семь километров в секунду и нагревом более четырёх МДж на кг и более 700 литров на кг газа в итоге получается - вот это взрыв. А смесь газа с воздухом - это так себе. Смеси ничего и не с чем не взрываются, максимум горят быстро. В википедии хоть прочтите что такое взрыв.
чтобы произошло то, что произошло, это как же должно было вонять газом в салоне. пассажиры бы не поехали на таком автобусе
13.08.2021 17:34
- гость -
Газовая смесь не может взорваться там в ней нечему взрываться
Вы это своим детям рассказывайте. Для взрыва достаточно 3-4% концентрации. Не в курсе какая смесь была в этом автобусе.
Для чего сажают пассажиров в автобус с газовыми баллонами и куда смотрели сами пассажиры если это действительно так.
13.08.2021 18:01
- гость -
А как водиле проконтролировать, что везет пассажир?
13.08.2021 18:01
- гость -
Зашибись. Вы заходите в автобус, и быстренько оббегаете его с головы до хвоста, заглядывая каждому под ноги - что у него там?
ТК ВЧК-ОГПУ:
Национальный антитеррористический комитет ищет причастных к взрыву в автобусе в Воронеже
При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему.
Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия.
Во всех магазинах продаются. На Ютубе есть видео, где мужчина ставит такой балон в кастрюлю с кипятком на газовую плитку. Ну пробило стол алюминиевый и все.
13.08.2021 19:47
Рик
На Ютубе есть видео,
На ЮтУбе есть не одно видео как работает вечный генератор.
Месяц назад была похожая история с внедорожником там взорвался кемпинговый баллон
https://youtu.be/Z1wxLNqjHAY
Очень похоже, машина искорежена вся, а мужик целый... Тут мог быть такой же баллон
Рик не дихлофос, баллон бывает толстостенный на 5 литров например.
Где же тот самый газовый балон,почему не нашли его