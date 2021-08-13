Пятница, 13 Август, 23:58

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,47
€ 86,22
22°


6312185 +23508
Обь
128см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

СМИ: причиной взрыва в автобусе в Воронеже мог стать газовый баллон у пассажирки

, ИА "Амител"
Женщина везла с собой резервуар с газом для горелки
Фото: vk.com/tpvrn

Фото: vk.com/tpvrn

Следствие установило предварительную причину взрыва маршрутного автобуса в Воронеже. "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в салоне взорвался баллон для газовой горелки Primus, который везла одна из пассажирок.

Как заявил источник "Ъ" в правоохранительных органах, версия теракта не подтверждается. По его словам, на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.

Взрыв в маршрутном такси в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа, в четверг. 18 человек пострадали. Одна женщина, которой при взрыве оторвало ноги, умерла. Позднее в больнице скончалась ещё одна женщина. Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты. Детей среди пострадавших нет.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва, СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Позднее следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.08.2021 17:14
- гость -

В газовом баллоне нечему взрываться - он только может лопнуть если температура будет достаточной и не выдержит давления из внутри тогда оболочка лопнет и газ выйдет наружу. Далее чтобы газовой смеси хорошо жахнуть нужна определённое соотношение его с воздухом ну и как-то загореться.

13.08.2021 17:14
- гость -

Пол кг газа и взрыв как от снаряда. Мало верится. Начали выгораживать богатую компанию.

13.08.2021 17:19
- гость -

13.08.2021 17:14
- гость -

Здесь как раз всё сходится. Газовая смесь взорвалась при попытке тронуться с остановки.

13.08.2021 17:33
- гость -

Не соответствует объем баллончика объему повреждений и тяжести последствия. У ВУ не обязательно должны быть поражающие элементы. Туфту гонят в СМИ.

13.08.2021 17:34
- гость -

13.08.2021 17:19
- гость -
Здесь как раз всё сходится. Газовая смесь взорвалась при попытке тронуться с остановки.

Газовая смесь не может взорваться там в ней нечему взрываться - она просто сгорает, а если ещё и за пределами автобуса то вообще его бы так изнутри не разорвало.

Взрывается вещество внутри которого атомы кислорода соединены с азотом в следствии перестройки и разложения, кислород отделяясь от азота соединяется с углеродом и водородом. Возмём например тротил, там к бензольному кольцу прикреплены три группы азот+два кислорода и реакция по перестройке проходит за доли секунд со скоростью более чем семь километров в секунду и нагревом более четырёх МДж на кг и более 700 литров на кг газа в итоге получается - вот это взрыв. А смесь газа с воздухом - это так себе. Смеси ничего и не с чем не взрываются, максимум горят быстро. В википедии хоть прочтите что такое взрыв.

13.08.2021 17:49
гiсть

чтобы произошло то, что произошло, это как же должно было вонять газом в салоне. пассажиры бы не поехали на таком автобусе

13.08.2021 17:51
- гость -

13.08.2021 17:34
- гость -
Газовая смесь не может взорваться там в ней нечему взрываться

Вы это своим детям рассказывайте. Для взрыва достаточно 3-4% концентрации. Не в курсе какая смесь была в этом автобусе.

13.08.2021 18:01
- гость -

Для чего сажают пассажиров в автобус с газовыми баллонами и куда смотрели сами пассажиры если это действительно так.

13.08.2021 18:32
- гость -

13.08.2021 18:01
- гость -
А как водиле проконтролировать, что везет пассажир?

13.08.2021 18:43
- гость -

13.08.2021 18:01
- гость -
Зашибись. Вы заходите в автобус, и быстренько оббегаете его с головы до хвоста, заглядывая каждому под ноги - что у него там?

13.08.2021 18:52
- гость -

ТК ВЧК-ОГПУ:
Национальный антитеррористический комитет ищет причастных к взрыву в автобусе в Воронеже

При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему.
Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия.

13.08.2021 19:47
Рик

Во всех магазинах продаются. На Ютубе есть видео, где мужчина ставит такой балон в кастрюлю с кипятком на газовую плитку. Ну пробило стол алюминиевый и все.

13.08.2021 20:07
- гость -

13.08.2021 19:47
Рик
На Ютубе есть видео,

На ЮтУбе есть не одно видео как работает вечный генератор.

13.08.2021 20:15
altRUist

Месяц назад была похожая история с внедорожником там взорвался кемпинговый баллон
https://youtu.be/Z1wxLNqjHAY

Очень похоже, машина искорежена вся, а мужик целый... Тут мог быть такой же баллон

13.08.2021 20:20
altRUist

Рик не дихлофос, баллон бывает толстостенный на 5 литров например.

13.08.2021 21:55
Евгений

Где же тот самый газовый балон,почему не нашли его

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
23:33
Лавров предложил учредить в России новый праздник 0
22:58
Ветеран отечественной войны из Барнаула отпраздновала 102-летие 0
22:30
Суд вынес приговор экс-руководителю барнаульского детсада Happy Baby 1
21:51
Откроют зоопарки и вернут с удалёнки. В Москве начали снимать антиковидные ограничения 0
21:29
СК: 12-летняя бийчанка была не первой жертвой 40-летнего Олега Лавкина 0
20:57
Самую большую поликлинику в Алтайском крае построят до конца 2022 года 0
20:21
Бывший зек убил двух человек и похитил 13-летнюю девочку в Иркутской области 1
19:47
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 13 августа 3
19:15
Барнаульское "Динамо" встретится с новичком РПЛ "Нижним Новгородом" 2
18:49
"Моя любимая река – Катунь". Глава МИД Лавров рассказал, что любит отдыхать на Алтае 0
18:26
Алтайский край вошёл в десятку регионов с наибольшей смертностью от COVID-19 на 13 августа 0
17:53
Обрушена кровля, проросли деревья. На Алтае разрушается 100-летний памятник архитектуры 3
17:38
Спикер АКЗС пообещал расширить список льготников на подключение к природному газу 3
17:24
Рекорд по смертям от COVID-19 за сутки обновился в России 4
17:11
Рабочих рук не хватает. Алтайский думец встретился с представителями бийских заводов 5
16:57
СМИ: причиной взрыва в автобусе в Воронеже мог стать газовый баллон у пассажирки 16
16:43
Первый "робот-врач" появился в федеральном центре травматологии Алтайского края 2
16:25
В ПФР рассказали, как наследники могут получить пенсионные накопления 1
16:04
Томенко сказал, Франк сделает. Восемь аварийных домов снесут в Барнауле 5
15:53
Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году 3
15:23
Бийчанин получил 10 лет колонии строгого режима за взрыв банкомата в 2019 году 0
15:06
В Барнауле ремонтируют дорогу по улице Взлётной: от Попова до Сергея Ускова 6
14:52
Докопаться до истины. ВОЗ проведёт дополнительные исследования происхождения COVID-19 1
14:34
Уже не искупаешься. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных? 0
14:21
Косметика из термальных источников. Как подобрать правильный уход для кожи лица? 0
14:06
Ещё одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже скончалась в больнице 14
13:53
Военные на три часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 4
13:42
26 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки 10
13:31
Именитый игрок НХЛ стал тренером по селекции в хоккейном "Динамо-Барнаул" 4
13:21
"Репетицию" выборов за деньги провели в Барнауле и нескольких районах Алтайского края 10
13:05
В МФЦ расширили перечень услуг для налогоплательщиков 0
12:55
Дайверы вытащили пять больших рыболовных сетей со дна Телецкого озера 8
12:44
Полиция раскрыла подробности задержания похитителя 12-летней девочки под Бийском 13
12:33
Стихийную свалку в частном секторе Бийска убрали после обращения пенсионерки к Путину 18
12:21
Крупный пожар произошёл в промышленном здании в Алейске 1
12:06
Следственный комитет назвал основную версию взрыва маршрутки в Воронеже 25
11:58
"Росводоканал Барнаул" ведёт капитальный ремонт скважины в посёлке Лесном 4
11:44
"Старое уходит": тренер Шубенкова связал травму атлета с отсутствием манежа в Барнауле 19
11:31
Жители Бийска ощутили отголоски сильного землетрясения, которое произошло в Новокузнецке 0
11:20
Горячий коммунальный фонтан забил из-под земли в Барнауле 2
11:04
Парламент Алтайского края обойдётся без "Новых людей" 6
10:52
Сборная Алтайского края по шахматам заняла седьмое место на всероссийской спартакиаде 3
10:42
Взрыв в автобусе в Воронеже. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент 16
10:41
Стало известно, ради какой работы экс-министр Максим Костенко покинул Алтайский край 38
10:30
Не шумят и экономят энергию: какой кондиционер выбрать и где его купить 1
10:22
Спал в лесу, мылся у реки. Подробности побега похитителя школьницы под Бийском 13
10:08
18 человек пострадали при взрыве в маршрутке в Воронеже 8
09:54
Экс-послу Азербайджана запретили въезд в Россию на 50 лет после оскорбления Жириновского 18
09:39
Количество сделок с новостройками в Алтайском крае упало почти на треть за полгода 4
09:20
Роботы и 3D-принтеры: в алтайском педуниверситете создадут инновационный технопарк 0
09:09
Финансист назвал россиянам способ защитить сбережения 6
08:55
Улицу в центре Барнаула перекроют на две недели 5
08:39
Некоторые российские пенсионеры получат дополнительную выплату 3
08:23
Барнаульский бизнесмен построит теннисный корт, чтобы забрать землю у "Барнаулкапстроя" 2
08:07
Я жить хочу. Почему пациенты с COVID просиживают в общих очередях в поликлиниках на Алтае 25
07:56
Алтайские власти прокомментировали ситуацию с залитой дождями сельской школой 7
07:42
Почему пятница, 13-е, вызывает ужас, что нельзя делать в этот день и как его пережить 2
07:15
"Ошибки совершают все". Барнаульцы пожаловались на разваливающиеся новостройки 24
07:06
Жутко интересно: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го 0
06:55
Прощайте, миссис Хадсон. Скончалась актриса Уна Стаббс 4
06:42
Барнаульское "Динамо" 13 августа узнает соперников по группе в Кубке России 1
06:25
Странные и жуткие фотографии XIX века 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.