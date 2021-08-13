Рекорд по смертям от COVID-19 за сутки обновился в России

В России вновь обновился рекорд по максимуму смертей от COVID-19 за сутки – 815. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 168 864 случая летальных исходов среди инфицированных пациентов.
Также за сутки в стране подтвердили 22 277 случаев коронавируса в 85 регионах. Лидерство удерживает Москва (+2529), второе место занимает Санкт-Петербург (+1233), третье – Подмосковье (+1223). Алтайский край с 273 новыми случаями находится на 24-м месте среди субъектов России.
Из больниц выписали ещё 19 368 человек. Всего выздоровели 5 848 340 пациентов.
Комментарии
ЭКМО из-за дороговизны и дефицита есть не везде. Поэтому только прививки.
Странно... Привитых всё больше и больше и смертей так-же всё больше. Где оно обещанное лёгкое течение заболевания? Ну где вы кто это всё обещает непрерывно в каждой теме про прививки?
13.08.2021 17:36
- гость -
В Москве и Московской обл количество смертей уменьшилось на 40%. Там самое большое число привитых.
13.08.2021 17:36
- гость -
Так вы же не прививаетесь, а сертификаты покупаете. А потом попадаете в статистику как привитые. Сколько тут было воплей про святых врачей, торгующих сертификатами за-ради народного блага.