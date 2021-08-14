Люди повторяют фото, сделанные много лет назад, и делятся ими в Сети

Фото: boredpanda.com
Мы не можем вернуть прошлое, но можем его воссоздать. Будь то детское фото или снимок бурной молодости, сквозь годы интересно взглянуть, как меняются люди. А ещё это отличный способ удивить и порадовать своих близких, ну и всех в интернете, если вы решили выложить снимок в Сеть. Как и сделали это герои нашей фотоподборки.
Комментарии
Как и сделали это герои нашей фотоподборки.
"нашей" - это не совсем, точнее, совсем не верно! Америкосы, европейцы - герои этих фотографий. И сама подборка связана из сети
слямзина
Из некоторых такие ушлёпки получились
не понял - на первой была девочка слева, а вырос мужик бородатый?