Барнаульское "Динамо" встретится с новичком РПЛ "Нижним Новгородом"

Футболисты барнаульского "Динамо" в рамках группового этапа Кубка России встретятся с командой-новичком из российской премьер-лиги. По итогам жеребьёвки барнаульцы попали в четвёртую группу.

Соперниками "Динамо" по группе стал футбольный клуб "Факел", а также футбольный клуб "Нижний Новгород", который только в этом году вышел в РПЛ. Отметим, что наставником "Нижнего Новгорода" является именитый российский футболист Александр Кержаков.

Напомним, что барнаульское "Динамо" заработало себе место в групповом этапе турнира, одолев ФК "Тюмень" в серии послематчевых пенальти.

Основное время игры завершилось вничью – 2:2. Оба мяча в составе барнаульцев забил Антон Кобялко. В серии пенальти динамовцы оказались точнее – 4:2. При этом вратарь барнаульцев Богдан Карюкин отразил два удара тюменцев с 11-метровой отметки.