Барнаульское "Динамо" встретится с новичком РПЛ "Нижним Новгородом"

Футболисты барнаульского "Динамо" в рамках группового этапа Кубка России встретятся с командой-новичком из российской премьер-лиги. По итогам жеребьёвки барнаульцы попали в четвёртую группу.
Соперниками "Динамо" по группе стал футбольный клуб "Факел", а также футбольный клуб "Нижний Новгород", который только в этом году вышел в РПЛ. Отметим, что наставником "Нижнего Новгорода" является именитый российский футболист Александр Кержаков.
Напомним, что барнаульское "Динамо" заработало себе место в групповом этапе турнира, одолев ФК "Тюмень" в серии послематчевых пенальти.
Основное время игры завершилось вничью – 2:2. Оба мяча в составе барнаульцев забил Антон Кобялко. В серии пенальти динамовцы оказались точнее – 4:2. При этом вратарь барнаульцев Богдан Карюкин отразил два удара тюменцев с 11-метровой отметки.
Комментарии
Что бы понять,что такое советская мызыка, для особо здесь одаренных поклонников,достаточно послушать La Bionda - Sandstorm и Boney M - Ночной полёт на Венеру. Всё. Где там современные???
La Bionda - Sandstorm (Original Version)
Слушайте, болезни нет после этого.