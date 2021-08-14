Мясников заявил о пользе алкоголя при профилактике коронавируса

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье. По его словам, спиртное можно использовать при профилактике коронавируса и других заболеваний.

"Один-два "дринка" повышает очень многое – это и антидепрессивный эффект, и снижение рисков заболеть сердечными заболеваниями, и вообще это снижает смертность от всех причин", – цитирует его слова НСН в своём Telegram-канале.

Отдельно Мясников подчеркнул, что малые дозы алкоголя полезны при некоторых заболеваниях, в том числе и при коронавирусе. Однако врач напомнил, что спиртное снижает иммунитет, а потому у алкоголиков наблюдается повышенный риск инфекций.