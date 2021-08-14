Мясников заявил о пользе алкоголя при профилактике коронавируса

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье. По его словам, спиртное можно использовать при профилактике коронавируса и других заболеваний.
"Один-два "дринка" повышает очень многое – это и антидепрессивный эффект, и снижение рисков заболеть сердечными заболеваниями, и вообще это снижает смертность от всех причин", – цитирует его слова НСН в своём Telegram-канале.
Отдельно Мясников подчеркнул, что малые дозы алкоголя полезны при некоторых заболеваниях, в том числе и при коронавирусе. Однако врач напомнил, что спиртное снижает иммунитет, а потому у алкоголиков наблюдается повышенный риск инфекций.
Комментарии
Алкоголь от всех болезни
Вооот! А я вчера ещё начал профилактику.
Кстати, в пивной Аборигены встретил. Он чуть тёплый уже был
Однозначно. И не только ковида. Только речь об алкоголе, а не обо всяком пойле с градусами.
Мясников - алкач? Пил бы себе втихую, зачем всю страну подсаживать на бухло?
По-русски не мог сказать? Какие-то дринки и думай теперь, что он имел виду.
Вот и доХтур подтвердил, что алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве. Наш человек.
Векми на Земле спиртное пили. Только для одного яд, для другого здоровье! НОРМА, главное, с головой дружить.
Мясников иностранец, поэтому и дринки у него. А вообще-то у пьющего человека всегда проблемы с алкоголем.
у алкоголиков наблюдается повышенный риск инфекций
А короновирус не инфекция? Что-то он запутался
14.08.2021 12:07
гость
у алкоголиков наблюдается повышенный риск инфекций
Но речь не об алкоголиках, а об алкоголе! А его польза несомненна. А избыточное количество не только алкоголя вредно, но и любой еды, сладостей, лекарств.
1 дринк- 45 мл 40градусного,100 мл вина или 350 мл пива.
1 глоток коньяку в ночь для полоскания горла и .....будь здоров,герой!