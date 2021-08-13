Ветеран отечественной войны из Барнаула отпраздновала 102-летие

12 августа участница Великой Отечественной войны из Барнаула Надежда Георгиевна Мордовцева отпраздновала своё 102-летие. Поздравить долгожительницу приехали волонтёры Победы и волонтёры из проекта "Победа в каждом из нас".

Надежда Георгиевна ушла на фронт сразу после школы, радисткой. Попала в концентрационный лагерь, в плену отказалась работать на оборонном заводе, производящем германские пули. После войны всю жизнь преподавала в школе, а прошлой осенью успешно переболела коронавирусом.

Ранее Надежда Георгиевна дала amic.ru интервью, в котором рассказала, что ушла на фронт ещё 18-летней девчонкой. Она призналась, что спустя долгие годы память о тех страшных годах не стёрлась, боль не стала меньше, а обида, похоже, так никогда и не пройдёт.