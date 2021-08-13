Лавров предложил учредить в России новый праздник

Глава МИД России Сергей Лавров предложил учредить День поисковика. Его цитирует РИА Новости.

Обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, дипломат предложил внести новую инициативу — праздник, посвященный поисковикам.

"Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально", – заявил он.

Энтузиасты поискового движения занимаются поиском пропавших без вести солдат и их идентификацией.