Без крахмала и воды. В Роскачестве рассказали, как выбрать правильный мёд

Эксперты Роскачества рассказали, как не ошибиться при покупке мёда и выбрать качественный продукт. Свои рекомендации специалисты привели на официальном сайте контролирующего органа.

Как отметили в ведомстве, недобросовестные продавцы чаще всего фальсифицируют мёд, добавляя в него крахмал или воду. Таким способом они добиваются нужной консистенции пчелиного продукта. Разумеется, подобные махинации сказываются на его вкусе.

При этом покупатель далеко не всегда сможет по вкусу, цвету, вязкости и запаху определить качественный ли перед ним мёд. По этой причине в Роскачестве посоветовали не стесняться спрашивать у продавцов сопроводительную документацию к продуктам.

Пчеловоды и продавцы должны иметь при себе ветеринарный сертификат пасеки, ветеринарный сопроводительный документ и сертификат о соответствии, справку о наличии личного подсобного хозяйства, а также медицинскую книжку сотрудника, который предлагает вам мёд.

Продажа мёда без документов, перечисленных выше, незаконна. Правила продажи мёда предполагают, что каждый участник ярмарки имеет все необходимые бумаги. Когда вы приходите на ярмарку, можете попросить у любого продавца предоставить вам доказательства того, что он занимается своей деятельностью легально и гарантирует безопасность продукта.

Если же у продавца не окажется оригиналов документов, то у него должны быть при себе их копии. В противном случае от покупки такого продукта следует отказаться.