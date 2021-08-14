Без крахмала и воды. В Роскачестве рассказали, как выбрать правильный мёд

Эксперты Роскачества рассказали, как не ошибиться при покупке мёда и выбрать качественный продукт. Свои рекомендации специалисты привели на официальном сайте контролирующего органа.
Как отметили в ведомстве, недобросовестные продавцы чаще всего фальсифицируют мёд, добавляя в него крахмал или воду. Таким способом они добиваются нужной консистенции пчелиного продукта. Разумеется, подобные махинации сказываются на его вкусе.
При этом покупатель далеко не всегда сможет по вкусу, цвету, вязкости и запаху определить качественный ли перед ним мёд. По этой причине в Роскачестве посоветовали не стесняться спрашивать у продавцов сопроводительную документацию к продуктам.
Пчеловоды и продавцы должны иметь при себе ветеринарный сертификат пасеки, ветеринарный сопроводительный документ и сертификат о соответствии, справку о наличии личного подсобного хозяйства, а также медицинскую книжку сотрудника, который предлагает вам мёд.
Продажа мёда без документов, перечисленных выше, незаконна. Правила продажи мёда предполагают, что каждый участник ярмарки имеет все необходимые бумаги. Когда вы приходите на ярмарку, можете попросить у любого продавца предоставить вам доказательства того, что он занимается своей деятельностью легально и гарантирует безопасность продукта.
Если же у продавца не окажется оригиналов документов, то у него должны быть при себе их копии. В противном случае от покупки такого продукта следует отказаться.
Комментарии
Пчеловоды и продавцы должны иметь при себе ветеринарный сертификат пасеки, ветеринарный сопроводительный документ и сертификат о соответствии, справку о наличии личного подсобного хозяйства, а также медицинскую книжку сотрудника, который предлагает вам мёд.--------------КТО ДОПУСКАЕТ К ТОРГОВЛЕ БЕЗ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ?ПРИХОЖУ ЗА МЕДОМ А НЕ ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРЯТЬ....
Давно такой тупой статьи не читал. В нашей стране любой может сделать документы. Напишите лучше как правильный мед отличить от неправильного
Правильный мед надо покупать у проверенных пчеловодов,у которых как минимум есть пчелы.
Пчеловоды и продавцы должны иметь при себе ветеринарный сертификат пасеки, ветеринарный сопроводительный документ и сертификат о соответствии, справку о наличии личного подсобного хозяйства, а также медицинскую книжку сотрудника, который предлагает вам мёд.
А что именно не преодолимое мешает вот со всем этим продавать бадяженный фуфел?
14.08.2021 13:12
- гость -
А что именно не преодолимое мешает вот со всем этим продавать бадяженный фуфел?
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Совесть
Мёд в цене за последние пять лет практически не поднялся в цене. У нас в селе многие пасечники продали пасеки.
Бензин дорожает, а на пасеку ездить приходится постоянно. Ведерки под мед почти в два раза выросли и т. д. и т.п.
Поля обрабатывают постоянно
Люди не знают как отличить настоящие документы от поддельных.
Продавец может показать любую ксерокопию какого-либо "документа".
Не покупатели должны отличать подделку от оригинала, а государственные проверяющие органы должны внезапно и часто проверять.
Ранее была информация, что с Китая поступает сахарная патока миллионами килограммов и вроде как из нее делают искуственный мёд