Суббота, 14 Август, 16:12

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,47
€ 86,22
22°


6312185 +23508
Обь
128см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

В России могут измениться билеты теоретической части экзамена на права

, ИА "Амител"
Будущих водителей хотят оградить от "заучивания"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В МВД прорабатывают вопрос об изменении билетов теоретической части экзамена на права. Об этом сообщает ТАСС.

"Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения", – рассказали агентству в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.

Обновлённые проработанные билеты представят для общественного обсуждения.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.08.2021 12:02
- гость -

Пока не научат людей по кольцу ездить, всё тлен

14.08.2021 12:30
- гость -

Дураков учить только портить.

14.08.2021 12:39
Павсекакий

"Пока не научат людей по кольцу ездить, всё тлен"
----
Для этого надо поставить по инспектору (а лучше 2-3) на каждом кольце на пару лет. Чтоб объяснял и протоколы выписывал.

14.08.2021 12:48
Гость

Съезд с нового моста на красноармейский - вообще завалят даже опытные водители. Задавал вопрос по такому съезду учителям автошкол - правильно ответил только один, а опросил 18 человек!!!! Привыкли ездить по одному маршруту который выучили, сами мат часть забыли, вот и несдают экзамен массово, потому как там любая дорога может быть!

14.08.2021 13:01
- гость -

Кольцо. Кто с права прав. Двигаться с правым поворот сигналом. В чем сложность.

14.08.2021 13:22
Z

Всегда объяснял так: "разрываем кольцо и растягиваем."
Получается главная с односторонним движением и 4мя Т-образными перекрестками.
И сразу становится ясно какой поворотник и когда нужно включать и почему меня не должны пропускать если я из крайней левой полосы начинаю съезжать с кольца.

14.08.2021 13:50
- гость -

1322. Перестраивайте съ при свободном правом ряде. Правый правее учите правила.

14.08.2021 14:59
- гость -

Многие тупят при везде. Влезут на всю длину машины под знак уступи дорогу и ждут когда кольцо освободится в тоже время те кто должен въехать раньше в кольцо стоят ждут их пока они свалят либо на прошлом с сигналом лезут через очередь машин (пример съезд с юрина на малахова в сторону Северо-Западной).

14.08.2021 15:13
- гость -

Кольца у нас маленькие, поэтому перестраиваться на них не удобно: только заехал, а уже съезжать. Очень сильно усложняют задачу челы, которые въезжают с крайнего левого, хотя им в первый съезд. Если каждый своим рядом будет заезжать на кольцо, то аварий станет меньше. Опять же из-за маленьких колец, чтобы не заблуждать других участников движения, сложилась своя система, интуитивно понятная, подачи сигналов. Обычно при заезде подаётся сразу левый, и ни у кого нет вопросов, а правый/левый вызывает стопор у остальных, толи на кольцо поехал, толи сваливает в сторону.

И, пожалуйста, перестаньте посещать секту правопомешных. Это не так работает. Далеко не всегда тот, кто справа, правее.

14.08.2021 15:38
- гость -

1513. Объясните мне праворядному зачем при повороте на первый и даже второй съезд вьезжать на кольцо с левого ряда. Назовите пункт ПДД как проезжать кольцо и какие включать сигналы поворотника. Лично я вьезжаю на кольцо с правым по воротником и проезжаю не включая, держусь правее Бывают смельчаки пересекают с лева направо приходится пропускать но это вопрос.

14.08.2021 16:10
- гость -

14.08.2021 15:38
- гость -

Перечитайте сообщение. Про что и речь, что не стоит заезжать на кольцо левым, если съезжать почти сразу. Это просто логично. Не помню, чтобы в ПДД были указания на рядность при въезде, но в жизни, чтобы не создавать сложностей себе и окружающим, лучше заезжать на кольцо в зависимости от того, когда съезжать. Правый ряд - первый съезд, второй - второй съезд и тд. Ашановское кольцо - яркий пример. Подлетают быстрым левым по Малахова к кольцу, чтобы тут же съезжать вторым съездом. Где логика? Так и подбивают друг друга: быстрей-быстрей. Аналогично с ситуациями при повороте налево на многорядных перекрестках. В теории налево можете в любой ряд, но по жизни лучше ехать в тот, на который нет ещё претендента.

А про сигналы при заезде на кольцо посмотрите какое-нибудь видео обучающее. Запомните,... и ездите, как большинство. Так меньше проблем будет, это из разряда: "самая безопасная скорость - это скорость потока"

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:10
Под Иркутском рецидивист захватил девочку и убил ее родственников 0
15:51
Три человека пострадали в результате серьезной аварии в Барнауле 0
15:25
Барнаульцы стали свидетелями загадочного авиашоу на Речном Вокзале 6
14:41
Развитие аэропортового комплекса Барнаула обсудили в правительстве Алтайского края 3
14:19
Бийчанка продиктовала мошеннику код из SMS и лишилась почти 100 тысяч рублей 1
13:53
Хорошо, но не идеально. Барнаульцы оценили еду в городских заведениях общепита 2
13:23
Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель 20 августа 12
12:51
Свыше 60 млн рублей выделили на ремонт трассы в Алтайском крае 4
12:15
25 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
11:48
В России могут измениться билеты теоретической части экзамена на права 11
11:12
Два человека погибли в авариях с участием велосипедистов в Алтайском крае с начала года 2
10:45
Виктор Томенко сыграл в баскетбол и поздравил жителей региона с Днём физкультурника 2
10:20
47 пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай 0
09:53
Без крахмала и воды. В Роскачестве рассказали, как выбрать правильный мёд 8
09:04
Мэрия Барнаула нашла подрядчика, который под конец лета нанесёт дорожную разметку в городе 12
08:35
Мясников заявил о пользе алкоголя при профилактике коронавируса 12
08:02
Жители Ядринцева ждут фонарей много лет. Мэрия Барнаула просит потерпеть ещё – до 2025-го 17
07:32
Люди повторяют фото, сделанные много лет назад, и делятся ими в Сети 4
07:01
Когда Успенский пост и как правильно питаться? 2
06:33
Медовый Спас 2021. Как отмечают праздник и что нельзя делать в этот день? 1
06:01
Дожди, грозы, туман. О погоде в Алтайском крае на 14 августа 0
00:17
Такой день. Подробности задержания Олега Лавкина и новая должность алтайского экс-министра 0
23:33
Лавров предложил учредить в России новый праздник 1
22:58
Ветеран отечественной войны из Барнаула отпраздновала 102-летие 4
22:30
Суд вынес приговор экс-руководителю барнаульского детсада Happy Baby 9
21:51
Откроют зоопарки и вернут с удалёнки. В Москве начали снимать антиковидные ограничения 0
21:29
СК: 12-летняя бийчанка была не первой жертвой 40-летнего Олега Лавкина 4
20:57
Самую большую поликлинику в Алтайском крае построят до конца 2022 года 2
20:21
Бывший зек убил двух человек и похитил 13-летнюю девочку в Иркутской области 5
19:47
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 13 августа 4
19:15
Барнаульское "Динамо" встретится с новичком РПЛ "Нижним Новгородом" 2
18:49
"Моя любимая река – Катунь". Глава МИД Лавров рассказал, что любит отдыхать на Алтае 2
18:26
Алтайский край вошёл в десятку регионов с наибольшей смертностью от COVID-19 на 13 августа 0
17:53
Обрушена кровля, проросли деревья. На Алтае разрушается 100-летний памятник архитектуры 5
17:38
Спикер АКЗС пообещал расширить список льготников на подключение к природному газу 3
17:24
Рекорд по смертям от COVID-19 за сутки обновился в России 5
17:11
Рабочих рук не хватает. Алтайский думец встретился с представителями бийских заводов 7
16:57
СМИ: причиной взрыва в автобусе в Воронеже мог стать газовый баллон у пассажирки 17
16:43
Первый "робот-врач" появился в федеральном центре травматологии Алтайского края 4
16:25
В ПФР рассказали, как наследники могут получить пенсионные накопления 1
16:04
Томенко сказал, Франк сделает. Восемь аварийных домов снесут в Барнауле 7
15:53
Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году 3
15:23
Бийчанин получил 10 лет колонии строгого режима за взрыв банкомата в 2019 году 0
15:06
В Барнауле ремонтируют дорогу по улице Взлётной: от Попова до Сергея Ускова 6
14:52
Докопаться до истины. ВОЗ проведёт дополнительные исследования происхождения COVID-19 1
14:34
Уже не искупаешься. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных? 0
14:21
Косметика из термальных источников. Как подобрать правильный уход для кожи лица? 0
14:06
Ещё одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже скончалась в больнице 16
13:53
Военные на три часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 5
13:42
26 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки 10

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.