В России могут измениться билеты теоретической части экзамена на права

В МВД прорабатывают вопрос об изменении билетов теоретической части экзамена на права. Об этом сообщает ТАСС.
"Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения", – рассказали агентству в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.
Обновлённые проработанные билеты представят для общественного обсуждения.
Комментарии
Пока не научат людей по кольцу ездить, всё тлен
Дураков учить только портить.
"Пока не научат людей по кольцу ездить, всё тлен"
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Для этого надо поставить по инспектору (а лучше 2-3) на каждом кольце на пару лет. Чтоб объяснял и протоколы выписывал.
Съезд с нового моста на красноармейский - вообще завалят даже опытные водители. Задавал вопрос по такому съезду учителям автошкол - правильно ответил только один, а опросил 18 человек!!!! Привыкли ездить по одному маршруту который выучили, сами мат часть забыли, вот и несдают экзамен массово, потому как там любая дорога может быть!
Кольцо. Кто с права прав. Двигаться с правым поворот сигналом. В чем сложность.
Всегда объяснял так: "разрываем кольцо и растягиваем."
Получается главная с односторонним движением и 4мя Т-образными перекрестками.
И сразу становится ясно какой поворотник и когда нужно включать и почему меня не должны пропускать если я из крайней левой полосы начинаю съезжать с кольца.
1322. Перестраивайте съ при свободном правом ряде. Правый правее учите правила.
Многие тупят при везде. Влезут на всю длину машины под знак уступи дорогу и ждут когда кольцо освободится в тоже время те кто должен въехать раньше в кольцо стоят ждут их пока они свалят либо на прошлом с сигналом лезут через очередь машин (пример съезд с юрина на малахова в сторону Северо-Западной).
Кольца у нас маленькие, поэтому перестраиваться на них не удобно: только заехал, а уже съезжать. Очень сильно усложняют задачу челы, которые въезжают с крайнего левого, хотя им в первый съезд. Если каждый своим рядом будет заезжать на кольцо, то аварий станет меньше. Опять же из-за маленьких колец, чтобы не заблуждать других участников движения, сложилась своя система, интуитивно понятная, подачи сигналов. Обычно при заезде подаётся сразу левый, и ни у кого нет вопросов, а правый/левый вызывает стопор у остальных, толи на кольцо поехал, толи сваливает в сторону.
И, пожалуйста, перестаньте посещать секту правопомешных. Это не так работает. Далеко не всегда тот, кто справа, правее.
1513. Объясните мне праворядному зачем при повороте на первый и даже второй съезд вьезжать на кольцо с левого ряда. Назовите пункт ПДД как проезжать кольцо и какие включать сигналы поворотника. Лично я вьезжаю на кольцо с правым по воротником и проезжаю не включая, держусь правее Бывают смельчаки пересекают с лева направо приходится пропускать но это вопрос.
14.08.2021 15:38
- гость -
Перечитайте сообщение. Про что и речь, что не стоит заезжать на кольцо левым, если съезжать почти сразу. Это просто логично. Не помню, чтобы в ПДД были указания на рядность при въезде, но в жизни, чтобы не создавать сложностей себе и окружающим, лучше заезжать на кольцо в зависимости от того, когда съезжать. Правый ряд - первый съезд, второй - второй съезд и тд. Ашановское кольцо - яркий пример. Подлетают быстрым левым по Малахова к кольцу, чтобы тут же съезжать вторым съездом. Где логика? Так и подбивают друг друга: быстрей-быстрей. Аналогично с ситуациями при повороте налево на многорядных перекрестках. В теории налево можете в любой ряд, но по жизни лучше ехать в тот, на который нет ещё претендента.
А про сигналы при заезде на кольцо посмотрите какое-нибудь видео обучающее. Запомните,... и ездите, как большинство. Так меньше проблем будет, это из разряда: "самая безопасная скорость - это скорость потока"