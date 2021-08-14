В России могут измениться билеты теоретической части экзамена на права

В МВД прорабатывают вопрос об изменении билетов теоретической части экзамена на права. Об этом сообщает ТАСС.

"Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения", – рассказали агентству в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.

Обновлённые проработанные билеты представят для общественного обсуждения.