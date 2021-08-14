Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель 20 августа

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву на встречу с Владимиром Путиным 20 августа. Об этом сообщает RT.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", – сообщили в пресс-службе Кремля.
В последний раз Ангела Меркель приезжала в Москву в январе 2020 года.
Ранее Ангела Меркель в новогоднем обращении заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в Бундестаг (Немецкий федеральный парламент). Таким образом, политик сдержала обещание, которое дала ещё осенью 2018 года. Канцлером Бундестага Мергель пробудет до осени 2021 года.
Комментарии
Уважаемый человек А. Меркель.
14.08.2021 13:38
- гость -
Уважаемый человек А. Меркель.
Ваш сарказм понятен. Но это она едет к Путину, а не он к ней. Живите с этим.
Ваш сарказм понятен
В чем сарказм? Меркель реально уважаемая, мало кто был канцелером Германии 4 срока подряд. Может даже вообще никто
Нет сарказма. Меркель отстояла Северный поток. И с В Путиным нормальные отношения.
Наверное будет договариваться продлить контракт с Украиной на транзит после 24 года. Уже 7 лет не могу понять почему денег Украине не дают, чтобы она ни от каких контрактов не зависела? У них там мигранты из Африки на социале сидят, размер которого раз в 5 больше средней пенсии на Украине. Ну дали бы денег Украине, она бы от транзита не зависела
Меркель отстояла Северный поток
Ну еще надо конца года дождаться. Сейчас всякое может быть
1453 да уважаемый, и молодец что едит к Путину.
Ну дали бы денег Украине, она бы от транзита не зависела
Наверное Путин Меркель так и скажет, давайте Украине ежегодно столько, сколько она с транзита имеет и проблема снимается
И даже устроенный наглосаксами в Германии шпионский скандал не мешает Меркель приехать к Путину. Когда руководитель государства может быть смелым только если ему не нужно идти на выборы, такая "демократия" на дух не нужна.
Сбитый летчик.
4 срока сбить не могли. Вряд ли кто то еще сможет так полетать
Теперь ее задача, чтобы победила ее партия. У них канцлер выбирается из победившей партии. Если опять ХДС ХСС, то Северный поток 2 заработает. Иначе может и не заработать
Ваш сарказм понятен. Но это она едет к Путину, а не он к ней. Живите с этим.
У европейских пенсов, говорят, принято путешествовать. Отчего бы мадаме в очередной раз не обменять бусики на золото у местного князька