Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель 20 августа

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву на встречу с Владимиром Путиным 20 августа. Об этом сообщает RT.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", – сообщили в пресс-службе Кремля.

В последний раз Ангела Меркель приезжала в Москву в январе 2020 года.

Ранее Ангела Меркель в новогоднем обращении заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в Бундестаг (Немецкий федеральный парламент). Таким образом, политик сдержала обещание, которое дала ещё осенью 2018 года. Канцлером Бундестага Мергель пробудет до осени 2021 года.