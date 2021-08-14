Бийчанка продиктовала мошеннику код из SMS и лишилась почти 100 тысяч рублей

52-летняя жительница Бийска обратилась в полицию и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Неизвестный предложил ей продлить льготный период по карте, но для этого попросил продиктовать код из SMS.

"Ничего не подозревающая женщина сделала всё так, как говорил "банкир". Спустя некоторое время на мобильник снова пришло SMS, только в нём уже говорилось о снятии со счёта почти ста тысяч рублей", – сообщили в региональном МВД.

Бийчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.