Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 22 человек

Число пострадавших при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже выросло до 22 человек. Об этом написал губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

"Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера ещё двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался", – написал Гусев.

Он отметил, что в больницах до сих пор остаются 16 человек.

Напомним, взрыв прогремел в пассажирском автобусе в центре Воронежа вечером 12 августа, когда в него на остановке заходили люди. Взрывная волна была такой силы, что у ПАЗика соврало крышу, вывернуло обшивку наизнанку, выбило двери и стёкла.