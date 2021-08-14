Российский пожарный самолёт Бе-200 разбился в Турции

В Турции разбился российский пожарный самолёт Бе-200. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
Экипаж самолёта состоял из восьми человек: пятеро россиян и троих представителей Турции. Все погибли.
В Минобороны России, которому принадлежало судно, уточнили, что самолёт разбился около 15:10 по московскому времени в районе населённого пункта Адана. Воздушное судно заходило на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров на территории Турции.
Минобороны России уже направило на место крушения свою комиссию для выяснения причин произошедшего. Отмечается, что турецкие власти арендовали самолёт для тушения лесных пожаров.
Комментарии
ради чего гибнут наши люди в недружественной нам турции, если ради того чтобы были задействованы наши самолеты , так у нас пол сибири горит и сил не хватает
Воздушное судно заходило на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров на территории Турции
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тот, кто смотрел видео, говорит, что перед падением самолет слил воду
Очень правильный вопрос? Турция нам устраивает все время неприятности, засем мы им помогаем??? Да еще и людей теряем.....а якутия горит, краснодар топит....а турки разжигают на юге россии войну. Чем думают эти добрячки???