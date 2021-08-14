Российский пожарный самолёт Бе-200 разбился в Турции

В Турции разбился российский пожарный самолёт Бе-200. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Экипаж самолёта состоял из восьми человек: пятеро россиян и троих представителей Турции. Все погибли.

В Минобороны России, которому принадлежало судно, уточнили, что самолёт разбился около 15:10 по московскому времени в районе населённого пункта Адана. Воздушное судно заходило на посадку после тушения нескольких очагов природных пожаров на территории Турции.

Минобороны России уже направило на место крушения свою комиссию для выяснения причин произошедшего. Отмечается, что турецкие власти арендовали самолёт для тушения лесных пожаров.