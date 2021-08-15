Китайский блогер рассказал о самой вкусной уличной еде в России

Пользователь китайской платформы WeChat рассказал о самой популярной уличной еде в России. Отдельно он выделил шаурму.

Он отметил, что шаурма относится к блюдам стран Ближнего Востока, но пользуется большой популярностью в России. По словам блогера, он восхитился сочетанием лепёшки, мяса и овощей с различными соусами.

Также китайский блогер отметил блины, которые удивили его нежным вкусом и запахом свежего молока.

Несмотря на популярность в Китае, плов, по словам пользователя, также стоит попробовать во время поездки в Россию.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула оценили еду в городских заведениях общепита на четыре балла из пяти.