Путин назвал беспрецедентным масштаб природных катастроф в России

Президент Владимир Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных катастроф в России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Путин поручил незамедлительно произвести оценку ущерба ЧС в регионах и подготовить план восстановления пострадавшего жилья.

"Разумеется, и при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира, тайги и лесов, обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей, насколько это возможно, конечно", – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что лесные пожары 2021 года в России могут побить антирекорд XXI века по площади уничтоженных лесов.