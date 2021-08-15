Президент Владимир Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных катастроф в России. Об этом сообщает "Интерфакс".
Путин поручил незамедлительно произвести оценку ущерба ЧС в регионах и подготовить план восстановления пострадавшего жилья.
"Разумеется, и при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира, тайги и лесов, обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей, насколько это возможно, конечно", – добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что лесные пожары 2021 года в России могут побить антирекорд XXI века по площади уничтоженных лесов.
Комментарии
А разве Вова не может запретить экспорт леса (что бы моментально закончились хотя бы пожары)
А черноморцы как ценник божеский, на свои услуги поставят, так боженька и остановит черноморские потопы
"Путин назвал беспрецедентным масштаб природных катастроф в России"... и отправил пожарный самолет Бе-200 тушить лесные пожары в Турцию...
Дедушка старый. Не обижайте дедушку.
А ведь кто-то сидит, слушает и верит...
15.08.2021 09:38
- гость
В тушении лесных пожаров в Якутии, задействована авиационная группа из более чем 30 воздушных судов, принадлежащих МЧС. На земле работают 5 тыс. человек и 750 единиц техники. Только попробуй потуши горящую тайгу при сильном ветре.
Вчера была у нас в гостях , подруга жены .Зашёл разговор про Черноморские потопы.Она похвастала , что её дочь с семьёй отдыхают на Чёрном море .Жалуются , что потоп всё портит.Но поведала :-"Поход в цирк , на пятерых, стоит 17 тысяч рублей ".Я аж чуть не упал . Я про себя подумал .С моей пенсией только на крылечке этого цирка и постоять .Я уж как нибудь на даче у себя .