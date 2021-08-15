В МВД придумали новый способ слежки за российскими водителями

МВД России изучает возможность оснастить автомобили Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили в ведомстве, автомобили ДПС решили оснастить новой функцией, поскольку считают, что "умные балки" позволят эффективнее выявлять проблемных водителей и обнаруживать машины, которые находятся в угоне.
Сейчас в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится исследование по этой теме – "Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением".
Комментарии
все слова знаю, а что написано, не понял
все слова знаю, а что написано, не понял
Такая же фигня
Хоть абориген пришел бы, объяснил, как тут деньги хотят украсть
Да что тут непонятного то...В люстру на крыше добавят видеокамеры, радар и т.п. хрень... Это позволит всю инфу получать о проезжающих мимо машинах..
добавят видеокамеры, радар
А потом добавят должность гаишника, который будет весь день сидеть записи просматривать? А который в машине может отдыхать, все и так на камеру фиксируется. Грамотное решение
Да что тут непонятного то...В люстру на крыше добавят видеокамеры, радар и т.п. хрень... Это позволит всю инфу получать о проезжающих мимо машинах..
Для этого же в город ездить придется
Да хорошая новость, чем больше камер, тем лучше. На каждом столбе, на каждом подъезде. Только знаки каждые 100 метров ставить это лишнее
Добавят камер, а назовут умная балка, брус, бревно.
С помощью умных бабок. Их рассадят вдоль дорог, снабдят всякой хренью, это даст возможность получать информацию о проезжающих автомобилях и тех, кого они перевозят.
Скоро видеорегистратора и антирадары будут сливать инфу на сервера ГИБДД, и что , быдло исправить невозможно, только через идиоттен тест и повторную выдачу прав!
А почему только на автомобили ГАИ? Можно было бы и на личные автомобили автолюбителей такое оборудование ставить (только так, чтобы незаметно было, что оно установлено), а взамен делать скидку на транспортный налог или каждый месяц давать талон на сколько-то литров бензина бесплатно