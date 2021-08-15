В МВД придумали новый способ слежки за российскими водителями

МВД России изучает возможность оснастить автомобили Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, автомобили ДПС решили оснастить новой функцией, поскольку считают, что "умные балки" позволят эффективнее выявлять проблемных водителей и обнаруживать машины, которые находятся в угоне.

Сейчас в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится исследование по этой теме – "Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением".