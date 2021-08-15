Эксперт назвал срок появления нового штамма коронавируса

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что осенью может появиться новый штамм коронавируса. Такое мнение эксперт высказал в интервью радио Sputnik.
"После появления новой мутации, для того чтобы она "подняла голову" и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время", – заявил эксперт. Как отметил Тимаков, этот срок составляет четыре-пять месяцев.
По его словам, основные мутации коронавируса происходят осенью. Если новый штамм возникнет, то его воздействие начнёт ощущаться весной 2022 года.
"Потом, к декабрю, ситуация стабилизируется, то есть заболеваемость останется, но на уровне, который не будет критичным для здравоохранения", – подчеркнул он.
Тимаков отдельно отметил, что сейчас лучшим вариантом защиты от коронавируса является вакцинация. Тем, кто ещё не сделал прививку, он рекомендовал вакцинироваться сейчас во избежание возможного заражения в сентябре.
Комментарии
Не слишком ли много "экспертов" развелось?
Тем, кто ещё не сделал прививку, он рекомендовал вакцинироваться сейчас во избежание возможного заражения в сентябре.
Или в октябре, или в ноябре, или в декабре. А нет - в следующем году - новым штаммом))) самим то экспердам не смешно?
Одна бабушка сказала...
А срок появления новых вакцин от новых штамов?
На каждый вирус своя ваксина, а на ковид одна на все разновидности вирусов.
"По его словам, основные мутации коронавируса происходят осенью"
Новое слово в вирусологии и генетике.
Влияние осени, а так же тельца в меркурии, капустного листа на голове и уринотерапии на мутации.