Эксперт назвал срок появления нового штамма коронавируса

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что осенью может появиться новый штамм коронавируса. Такое мнение эксперт высказал в интервью радио Sputnik.

"После появления новой мутации, для того чтобы она "подняла голову" и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время", – заявил эксперт. Как отметил Тимаков, этот срок составляет четыре-пять месяцев.

По его словам, основные мутации коронавируса происходят осенью. Если новый штамм возникнет, то его воздействие начнёт ощущаться весной 2022 года.

"Потом, к декабрю, ситуация стабилизируется, то есть заболеваемость останется, но на уровне, который не будет критичным для здравоохранения", – подчеркнул он.

Тимаков отдельно отметил, что сейчас лучшим вариантом защиты от коронавируса является вакцинация. Тем, кто ещё не сделал прививку, он рекомендовал вакцинироваться сейчас во избежание возможного заражения в сентябре.