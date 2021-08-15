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Экономист назвал признаки финансовой пирамиды

, ИА "Амител"
Огромная прибыль – только в мышеловке
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Доктор юридических наук Иван Соловьёв назвал отличительные признаки финансовой пирамиды. Он отметил, что сегодня подобные структуры базируются на достижениях информационных технологий, передаёт RT.

Эксперт напомнил, что организаторы стремятся убедить потенциальную жертву вложить некую сумму денег, чтобы после получить большую прибыль в виде процентов. При этом людей призывают найти новых возможных участников.

"Сегодня традиционные для 1990-х и 2000-х годов схемы работы финансовых пирамид сменяются новыми, основанными на достижениях современных информационных технологий. Это "автоматизированные системы генерации прибыли", работающие "по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов". Плюс такие организации имеют подчас международный характер", – подчеркнул специалист.

Пирамиду от других финансовых институтов отличает источник дохода: у первой структуры им служат средства, привлечённые новыми вкладчиками.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.08.2021 13:36
- гость -

Капитализм это типичная финансовая пирамида!
Те кто на самом верху, их очень мало, получают самые сливки.
Те кто на низших ступенях получают: чем ниже тем меньше.
И самые низшие (работники) получают
- лиж бы сводить концы с концами и не пойти на высших с вилами! И они же более всех лишены всех прав.
И пока капиталист имеет подпитку работников с самого низу (не довольные, провинившиеся уходят, а на их место приходят другие готовые работать за минимум) капитализм живёт! Как только подпитка снизу остановится, или участниками кап производства станут только все капиталисты - вся схема получения прибыли за счёт работников сломается.
Так что в Капиталистической пирамиде простые работяги (пролетариат) несут как взнос свой ТРУД, который в процессе не хитрых манипуляций превращается в прибыль для капиталиста.

15.08.2021 13:38
Гость

Это как сегодня загоняют народ в ипотеки.... А следом сделать повыше налоги на недвигу и повысить ЖКХ. Ах да, срок эксплуатации новостроек ограничить в 70 лет. Потом без права предоставления выселяять и сносить!

15.08.2021 15:40
- гость -

За неделю три холоджных сообщения через соцсети и вацап с предложением вступить в Artery Network.
25% в месяц обещают.
Очередная пирамида.
Лошки, не ведитесь, она скоро рухнет как и сотни предшественников

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