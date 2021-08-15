Экономист назвал признаки финансовой пирамиды

Доктор юридических наук Иван Соловьёв назвал отличительные признаки финансовой пирамиды. Он отметил, что сегодня подобные структуры базируются на достижениях информационных технологий, передаёт RT.

Эксперт напомнил, что организаторы стремятся убедить потенциальную жертву вложить некую сумму денег, чтобы после получить большую прибыль в виде процентов. При этом людей призывают найти новых возможных участников.

"Сегодня традиционные для 1990-х и 2000-х годов схемы работы финансовых пирамид сменяются новыми, основанными на достижениях современных информационных технологий. Это "автоматизированные системы генерации прибыли", работающие "по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов". Плюс такие организации имеют подчас международный характер", – подчеркнул специалист.

Пирамиду от других финансовых институтов отличает источник дохода: у первой структуры им служат средства, привлечённые новыми вкладчиками.