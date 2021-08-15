Путин посмертно наградил российских военных, погибших при крушении самолёта в Турции

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества пятерых российских военных, которые погибли при крушении самолёта Бе-200 в Турции во время тушения лесных пожаров, пишет РБК.

Награды присудили полковнику Евгению Кузнецову, подполковникам Владиславу Беркутову и Вадиму Карасеву, старшему лейтенанту Николаю Омельченко и старшему сержанту Юрию Чубарову.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнование семьям погибших.

Напомним, что 14 августа в Турции разбился российский пожарный самолёт Бе-200. Экипаж судна состоял из восьми человек: пятерых россиян и троих представителей Турции. Все погибли.

В аварии погиб известный российский лётчик, главный герой фильма "Форсаж. Возвращение" Евгений Кузнецов.