Путин посмертно наградил российских военных, погибших при крушении самолёта в Турции

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества пятерых российских военных, которые погибли при крушении самолёта Бе-200 в Турции во время тушения лесных пожаров, пишет РБК.
Награды присудили полковнику Евгению Кузнецову, подполковникам Владиславу Беркутову и Вадиму Карасеву, старшему лейтенанту Николаю Омельченко и старшему сержанту Юрию Чубарову.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнование семьям погибших.
Напомним, что 14 августа в Турции разбился российский пожарный самолёт Бе-200. Экипаж судна состоял из восьми человек: пятерых россиян и троих представителей Турции. Все погибли.
В аварии погиб известный российский лётчик, главный герой фильма "Форсаж. Возвращение" Евгений Кузнецов.
Комментарии
А будут выпущены почтовые марки с их портретами и годами жизни?
интересно у нас Якутия горит, а тушат Турцию\Кипр
турки никогда не были нам друзьями, НИКОГДА!!!
это даже не интернациональный долг. самолет сбили, летчиков расстреляли, посла убили.Все это сглотнули
Орден - за спасение Турции?
Действительно странно. Может, чего то скрывают?..
Почему то стало нормой получать гробы из турции, при том что там за смерти наших людей никто так и не понес адекватной ответственности