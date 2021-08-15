Более 21 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России

За последние сутки в России выявили 21 624 случая инфицирования коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 6 600 836.

Первое место по суточному приросту занимает Москва (+1954), второе – Санкт-Петербург (+1668), на третьем – Московская область (+1359). Алтайский край с 279 новыми случаями заболевших находится на 22-м месте среди субъектов страны.

За сутки зафиксировано 816 летальных исходов, всего за время пандемии зарегистрировано 170 499 случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Из больниц выписали ещё 16 426 человек. Всего в стране число выздоровевших увеличилось до 5 884 316 человек.