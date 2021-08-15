Дагестанца застрелили в результате перестрелки в Москве

На западе Москвы шестеро киллеров расстреляли уроженца Махачкалы. Об этом сообщает "Московский комсомолец" в своём Telegram-канале.

Убийство произошло на Кутузовском проспекте возле магазина "Магнолия". По информации источника, огонь вели только двое киллеров.

При этом, по словам других очевидцев, в стрельбе с одной стороны участвовали два-три человека, с другой – пять-шесть. Все участники, предположительно, являются уроженцами кавказских республик.

Найденные на месте происшествия гильзы свидетельствуют о том, что стрельба велась из четырёх пистолетов. Предположительно, есть ещё пострадавшие.

Погибший – 28-летний Гасан Абдуллаев – скончался до приезда скорой помощи. Мотив нападения пока неизвестен.