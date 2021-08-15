724 человека погибли при землетрясении в Гаити

Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 724 человек, сообщает AFP cо ссылкой на власти. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс днём 14 августа. Эпицентр находился на глубине 6 миль (около 9,65 км).

Как сообщает РБК, природное бедствие нанесло огромный ущерб южным районам. Власти объявили в стране режим чрезвычайного положения. США окажут помощь по поручению президента США Джо Байдена.

В 2010 году Гаити уже сталкивалась с мощным землетрясением, которое произошло также к западу от Порт-о-Пренса. Тогда число жертв превысило 222 тысячи человек.