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Названы ранние признаки одного из самых агрессивных видов рака

, ИА "Амител"
Обращать внимание стоит на кожу и глаза
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Желтизна кожи и белков глаз – признаки одного из самых агрессивных видов опухолей – рака поджелудочной железы, по ним можно диагностировать заболевание на ранней стадии. Об этом заявили учёные из Колумбийского университета (США) в исследовании, опубликованном на сайте ColumbiaSurgery.

Согласно выводам учёных, опухоль поджелудочной железы может расти годами, и больной не заподозрит о ней из-за особого расположения.

Кроме того, среди симптомов можно выделить нарушение работы ЖКТ: боль в животе, тошнота и диарея. Сигналом об опухоли может стать острая боль в районе поясницы на протяжении нескольких недель.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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