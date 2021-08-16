Названы ранние признаки одного из самых агрессивных видов рака

Желтизна кожи и белков глаз – признаки одного из самых агрессивных видов опухолей – рака поджелудочной железы, по ним можно диагностировать заболевание на ранней стадии. Об этом заявили учёные из Колумбийского университета (США) в исследовании, опубликованном на сайте ColumbiaSurgery.

Согласно выводам учёных, опухоль поджелудочной железы может расти годами, и больной не заподозрит о ней из-за особого расположения.

Кроме того, среди симптомов можно выделить нарушение работы ЖКТ: боль в животе, тошнота и диарея. Сигналом об опухоли может стать острая боль в районе поясницы на протяжении нескольких недель.