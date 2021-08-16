Мэра украинского города нашли мёртвым в собственном доме

В селе Вольном в Днепропетровской области на Украине нашли мёртвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил глава области Валентин Резниченко. Тело мужчины обнаружили на веранде дома, а рядом с ним лежало ружье.

Как сообщает РИА Новости, на место выехала оперативная группа следователей. При этом пока неизвестно, убийство это было или самоубийство.

Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, что мэр польского города Гданьск Павел Адамович скончался 14 января 2019 года после того, как на него было совершено покушение на концерте. Вооружённый ножом мужчина напал на политика на благотворительном мероприятии. Мэр получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца.