На предприятиях Алтая в третью волну болеет и умирает больше работников, чем в прошлые

Предприятия Алтайского края заявили, что третья волна коронавируса сильнее, чем прошлые, ударила по рабочему составу, сообщает "Толк". По данным Союза промышленников Алтая, в новый этап пандемии болеет и умирает гораздо больше сотрудников, чем в предыдущие.
"Много людей болеет и умирает, иногда болеет помногу одновременно. На одном из заводов разом заболели почти все главные специалисты и их семьи. Мы помогали в лечении всеми способами, какие находили", – цитирует издание исполнительного директора Союза промышленников Алтая Виктора Мещерякова.
По его словам, ситуация сложилась более сложная, чем осенью. Тяжело болеет и умирает самая крупная прослойка специалистов возрастом от 40 до 55 лет. Это приводит к росту нагрузки на оставшихся работников, а также к потере времени и рискам срыва контрактов (а это, в свою очередь, влечёт за собой штрафные санкции и потерю доходов).
По словам Мещерякова, Союз промышленников ведёт переговоры с Минздравом для введения на заводах профосмотров мобильными бригадами. При этом министр промышленности края Вячеслав Химочка отметил, что ещё весной предприятия были готовы к новой волне заболеваемости ковидом, имели запасы средств индивидуальной защиты и в целом всего необходимого для выявления заболевших. Следующим шагом стала массовая вакцинация на промышленных предприятиях, но воспользовались возможностью привиться не все сотрудники.
По данным Минпрома, на начало августа вакцинировалось только 30% работников промпредприятий. Но, по словам Химочки, количество привитых сотрудников на заводах каждый день растёт. По данным Минпромэнерго региона, вакцинируются работники "Нортека", Бийского котельного завода, АПЗ "Ротор", "Алтайкрайэнерго" и других.
Напомним, что с 23 июля 2021 года в Алтайском крае введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей, а именно: сфер торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии. Как пояснила главный санитарный врач региона Ирина Пащенко, первый компонент прививки сотрудники этих отраслей должны сделать до 22 августа. Второй – до 19 сентября.
Помимо этого, Минтруд разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения заработной платы.
Комментарии
Очередной Вброс.
Где конкретные цифры? что за новость из воды? Работаю на одном из промышленных предприятий , все ту тнормально, общаюсь с коллегами с других заводов, тоже самое - ну единицы болеют, и грипом единицы всегда болели, в сезон. Прям какой то эпидемии, чтоб теряли людей и доходы нет.
Доходы теряются от того, что "перекрыли кислород" - тоесть ограничили поставку кислорода на предприятия, (спасибо Москве) приходится искать выходы. Сырье дорождает, металл дико поднялся а контракты подписаны были намного раньше и намного другие цены - вот откуда идет потеря доходов.
А вброс понятен, хотят обязать и еще и контролировать чтоб люди, которых на предприятиях работает много -поголовно кололись.
Колите вон менеджеров и торгашей, отстаньте от нормальных работяг которые СОЗДАЮТ товар.
И это никак не связано с массовой вакцинацией? Ню-ню.
Крашенный, как же ты работаешь, если целыми днями в интернете? В пинжаке с галстуком на работу ходишь?
16.08.2021 10:08
- гость -
Можно быть, например, оператором козлового крана и из кабины писать в промежутках между крановыми манипуляциями
16.08.2021 10:12
Виктор
Он бегун с барьерами. Пишет в прыжке на лету.
А еще можно работать таксистом и перед красным светом светофора из кабины такси писать. Вариантов много!
и давно в кранах стационарные компы с интернетом стоят?
Или боксером и писать в перерывах между раундами, у профессионалов так вообще 12 раундов , пиши - не хочу
16.08.2021 10:22
- гость -
Так со смартфона можно
16.08.2021 10:22
- гость -
А Вы только со стационарным компом знакомы и с проводным интернетом? Ну Вы и отстали от жизни!
16.08.2021 10:25
Виктор
Так со смартфона можно
Такие тексты со смартфона не каждый студент сможет или смартфон должен быть размером с клавиатуру. Если только у крановщика ноут висит на окошке ...
16.08.2021 10:29
- гость -
да боже упаси. я даже с нетрадиционным видом любви знаком. это когда народ партию любит))
вот Виктор например с мобилки пишет. с моторолки ))
да боже упаси. я даже с нетрадиционным видом любви знаком. это когда народ партию любит))
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это любовь ожиданий и надежд: типа" вот выберем ЕР-она нас одарит"....очередное мягко говоря ....нет слов..описать...данный факт...
прекратите прививками людей заражать сознательно.
На одном из заводов разом заболели почти все главные специалисты и их семьи. Мы помогали в лечении всеми способами, какие находили",
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На каком именно заводе?
Помнится когда это все только начиналось, вводили термометрию, отстраняли температурящих работников, выдавали карантинные б/листы, и помогало, или делали вид что помогало...
А что имеем сейчас... Рост заболевших, рост смертности, и в то же время ни какого контроля за здоровьем как допустили, разом заболели почти все главные специалисты, почему заболевшие ходили на работу и заражали остальных?
16.08.2021 10:08
- гость -
Завод это не только работа в цеху. Это раз. Есть еще и инженерный состав..
Но судя по комментариям......какой то бред развели....школьники что ли сидят скучают по учёбе? Уныло. Стадо.
16.08.2021 11:00
да вода эта новость. потому и никакой конкретики.
Вот общался на днях с бывшими подчиненными с прошлой работы, там болеет несколько человек, что интересно из них двое привитых и по совершенно случайному совпадению именно эти двое привитые на ИВЛ, остальные в легкой форме. Я никого ни на что не компромитирую, я лишь для себя сделал выводы по фактическим данным, что я вижу и что слышу, и эти данные очень разнятся со СМИ
Это на предприятиях.
А что тогда дома делается?
Тупая пропаганда ради загона стада на вакцинацию
Бред. Год назад люди реально болели, поликлиники переполнены были. Теперь переболевших фиг загонишь на вакцинацию, нафига оно надо. В странах с высоким уровнем вакцинации заболеваемость только растет. Смысл вашей вакцины - получить прибыль. Все.
16.08.2021 10:49
гость
Вы, простите, и д и о т?
16.08.2021 11:27
- гость -
А вы сходите в поликлинику сейчас - ну просто любопытства ради. Посмотрите, насколько она "пустая" летом.
16.08.2021 11:34
- гость -
Ну, если на поликлинику 1-2 терапевта, то очередь по-любому будет. Нехватка специалистов острая, но они ещё раньше 2020 года начали разъезжаться, просто процесс ускорился.
16.08.2021 11:41
- гость -
Ну раньше к профильному врачу можно было напрямую взять талон в регистратуре. А теперь, как я понял, терапевт направляет
По крашу и Чучмеку ковида нет. И во Флориде детские больницы не переполнены ковидными. Флорида, к слову, один из наименее вакцинированных штатов США.
16.08.2021 11:41
- гость -
А еще советую обратить внимание на количество чихающих и кашляющих, на очереди в процедурный кабинет на уколы, чего прежде летом никогда не наблюдалось. Еще и далеко не у каждого с симптомами ОРВИ берут мазки, а они потом так и продолжают ходить в поликлинику на прием и лечение... Замкнутый круг...
этот вирс мутирует при переходе от человека к человеку... дальше будет еще хуже... вакцинируйтесь пока не поздно!!!
16.08.2021 12:14
- гость -
Хочешь оказаться в 40% счастливчиков?
16.08.2021 12:14
- гость -
Приятно читать разумные комментарии!
Платят вам что ли за созывы к
суицидувакцинации. Вы как падающий в пропасть , пытающийся утащить за собой хоть кого то из чувства мести. Угомонитесь. Добровольно это должно быть, хочешь - колись, не хочешь - твое дело.
А уж флориду приплетать..........вы там были? ах да...зомбоящик - ну с вами все ясно. Совет: Меньше смотрите зомбоящик - больше смотрите по сторонам. Откройте глаза, стряхните лапшу. Включите мозг и сделайте свой выбор САМИ а не слушая Васю, петю, колю или даже дядю Вову.
16.08.2021 14:49
krash
Ага. Сразу анекдот вспомнился про котлы в аду ))
16.08.2021 14:49
krash
Пишите еще. Читая вас и месного, наоборот больше людей вакцинируется.
А я своих работяг загнал под иглы всем стадом, как скот. Если что, бабы ещё нарожают. А мне от властей благодарность. Сам-то я вакцинироваться опасаюсь, лет 15 посмотрю, что из этого выйдет.
16:26
не переживай я тебя сам лично солью, что вот такой то гражданин, не хочет вакцинироваться! приедут к тебе лично, закатают в усмирительную рубашку и ширнут ))))
и никуда ты не денешься, и не дюже гавкнешь потом )))))