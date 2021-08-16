На предприятиях Алтая в третью волну болеет и умирает больше работников, чем в прошлые

Предприятия Алтайского края заявили, что третья волна коронавируса сильнее, чем прошлые, ударила по рабочему составу, сообщает "Толк". По данным Союза промышленников Алтая, в новый этап пандемии болеет и умирает гораздо больше сотрудников, чем в предыдущие.

"Много людей болеет и умирает, иногда болеет помногу одновременно. На одном из заводов разом заболели почти все главные специалисты и их семьи. Мы помогали в лечении всеми способами, какие находили", – цитирует издание исполнительного директора Союза промышленников Алтая Виктора Мещерякова.

По его словам, ситуация сложилась более сложная, чем осенью. Тяжело болеет и умирает самая крупная прослойка специалистов возрастом от 40 до 55 лет. Это приводит к росту нагрузки на оставшихся работников, а также к потере времени и рискам срыва контрактов (а это, в свою очередь, влечёт за собой штрафные санкции и потерю доходов).

По словам Мещерякова, Союз промышленников ведёт переговоры с Минздравом для введения на заводах профосмотров мобильными бригадами. При этом министр промышленности края Вячеслав Химочка отметил, что ещё весной предприятия были готовы к новой волне заболеваемости ковидом, имели запасы средств индивидуальной защиты и в целом всего необходимого для выявления заболевших. Следующим шагом стала массовая вакцинация на промышленных предприятиях, но воспользовались возможностью привиться не все сотрудники.

По данным Минпрома, на начало августа вакцинировалось только 30% работников промпредприятий. Но, по словам Химочки, количество привитых сотрудников на заводах каждый день растёт. По данным Минпромэнерго региона, вакцинируются работники "Нортека", Бийского котельного завода, АПЗ "Ротор", "Алтайкрайэнерго" и других.



Напомним, что с 23 июля 2021 года в Алтайском крае введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей, а именно: сфер торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии. Как пояснила главный санитарный врач региона Ирина Пащенко, первый компонент прививки сотрудники этих отраслей должны сделать до 22 августа. Второй – до 19 сентября.



Помимо этого, Минтруд разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения заработной платы.