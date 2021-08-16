Главврач барнаульской поликлиники не опроверг информацию о продаже ковид-сертификатов

Главный врач барнаульской поликлиники № 14 заявил, что в его поликлинике проводилась проверка по факту торговли поддельными ковид-сертификатами, однако медиков "не поймали за руку" при совершении преступления. Он сообщил "Толку", что в СМИ тиражируется неверная информация о том, что его подчинённых поймали с поличным.
"Вы пишете, что эта информация подтвердилась. Но не было контрольной закупки. Это неправда. Вы даже дату неправильную написали. Вы говорите, что это было в пятницу, 6 августа, а это было в четверг", – цитирует "Толк" главврача барнаульской поликлиники № 14 Дмитрия Денисова.
Примечательно, что, несмотря на это, Денисов не опроверг информацию о незаконной продаже прививочных сертификатов, сославшись на то, что это работа правоохранителей, а они, в свою очередь, такой информации не предоставили.
Напомним, сотрудники барнаульской поликлиники № 14 попались на продаже сертификата о вакцинации. По неофициальным данным, работники правоохранительных органов провели контрольную закупку в пятницу, 6 августа. Сколько медиков принимали участие в продаже сертификатов, пока неизвестно, но по информации "Толка" речь идёт как минимум об одном враче и медсестре. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что после начала обязательной вакцинации в российских регионах появились предложения о продаже ковид-сертификатов. Алтайский край не стал исключением, читатели amic.ru утверждают, что приобрести легальный, но не легитимный документ в регионе можно.
Однако такие действия могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. В зависимости от статьи покупателю могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. Для продавца предусмотрено лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет.
Комментарии
Интересно, как можно за руку поймать при выдаче электронного сертификата))))
Современный капитализм - ты мне, я тебе
Еще интересно, кого так сильно прижало, что прям нужен сертификат за бабки. Врача? Учителя? Клерка в администрации города? Ни от кого больше не требуют. В Турцию он не нужен, а некоторые страны его не признают. Кого это так работодатель прижал?
какой-то геноцид, как можно заставлять делать прививки?! Это -жизнь каждого человека, и он сам решает, вот и толкают на преступления
16.08.2021 11:40
гость
Ни от кого больше не требуют.
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Поголовную вакцинацию отменили?
16.08.2021 11:47
- гость -
Поголовную вакцинацию отменили?
А кто поголовную вводил? По какую головную, если 7 % населения обязали? Вообще ни о чем
если во Франции сотни тысяч людей вышли против сертификатов прививочных, то что будет в России - родине революции, одному Богу известно, хотя Франция тоже родина самой первой революции
во Франции сотни тысяч людей вышли против сертификатов прививочных, то что будет в России
В России пока все спокойно. А во Франции привито 45 миллионов, что им эти сотни тысяч, которые куда то вышли. Как вышли так и зашли. 70 % населения привито, а больше и не надо
70 % населения привито, а больше и не надо
Вы о чём вообще? Люди во Франции (200 тыс.) вышли против дискриминации не привитых граждан. Там без сертификатов выйти из дома нельзя. Дискриминация чистом виде.
легальный, но не легитимный - как понимать??
16.08.2021 13:58
гость
Не дискриминация, а забота о здоровье нации!
Люди во Франции (200 тыс.) вышли против дискриминации не привитых граждан
А 45 миллионов привились. Что им эти 200 тысяч сделают?
Люди во Франции (200 тыс.) вышли против дискриминации не привитых граждан. Там без сертификатов выйти из дома нельзя
Потому что демократия. И высокий уровень жизни
16.08.2021 14:13
гость
И высокая кухня - лягушки в соусе.
надо с тех, кто не хочет прививаться, брать расписку об отказе от госпитализации.
заболеют, вон в лес за травками.
16.08.2021 14:19
- гость -
Хоть не летучие мыши
16.08.2021 14:55
Дэн
И пусть вернут все деньги из омс