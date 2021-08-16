Главврач барнаульской поликлиники не опроверг информацию о продаже ковид-сертификатов

Главный врач барнаульской поликлиники № 14 заявил, что в его поликлинике проводилась проверка по факту торговли поддельными ковид-сертификатами, однако медиков "не поймали за руку" при совершении преступления. Он сообщил "Толку", что в СМИ тиражируется неверная информация о том, что его подчинённых поймали с поличным.

"Вы пишете, что эта информация подтвердилась. Но не было контрольной закупки. Это неправда. Вы даже дату неправильную написали. Вы говорите, что это было в пятницу, 6 августа, а это было в четверг", – цитирует "Толк" главврача барнаульской поликлиники № 14 Дмитрия Денисова.

Примечательно, что, несмотря на это, Денисов не опроверг информацию о незаконной продаже прививочных сертификатов, сославшись на то, что это работа правоохранителей, а они, в свою очередь, такой информации не предоставили.

Напомним, сотрудники барнаульской поликлиники № 14 попались на продаже сертификата о вакцинации. По неофициальным данным, работники правоохранительных органов провели контрольную закупку в пятницу, 6 августа. Сколько медиков принимали участие в продаже сертификатов, пока неизвестно, но по информации "Толка" речь идёт как минимум об одном враче и медсестре. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что после начала обязательной вакцинации в российских регионах появились предложения о продаже ковид-сертификатов. Алтайский край не стал исключением, читатели amic.ru утверждают, что приобрести легальный, но не легитимный документ в регионе можно.

Однако такие действия могут квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ или по ст. 324 УК РФ. В зависимости от статьи покупателю могут назначить штраф до 80 тысяч рублей. Для продавца предусмотрено лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев, принудительные работы до двух лет.