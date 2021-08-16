Банда школьников терроризирует жителей алтайского села

Жительница села Тягун в "Инстаграме" Виктора Томенко пожаловалась на банду школьников, терроризирующую местных жителей. Поведением мальчиков недовольны многие местные жители.

"В мою ограду лазят дети из многодетной семьи: воруют, портят вещи, вырывают растения, бьют моего сына – стаей нападают сзади. Когда попросила мать следить за детьми, последовала неадекватная реакция: женщина с нецензурной бранью кинулась на меня с топором", – написала женщина.

Сельчане отмечают, что мальчики растут без присмотра и "творят что хотят". Их мать не может справиться с воспитанием шести ребят.

Женщина рассказала "Толку", что маленькие злоумышленники промышляют не только мелкими шалостями, но недавно, по слухам, подожгли машину.