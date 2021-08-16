Жительница села Тягун в "Инстаграме" Виктора Томенко пожаловалась на банду школьников, терроризирующую местных жителей. Поведением мальчиков недовольны многие местные жители.
"В мою ограду лазят дети из многодетной семьи: воруют, портят вещи, вырывают растения, бьют моего сына – стаей нападают сзади. Когда попросила мать следить за детьми, последовала неадекватная реакция: женщина с нецензурной бранью кинулась на меня с топором", – написала женщина.
Сельчане отмечают, что мальчики растут без присмотра и "творят что хотят". Их мать не может справиться с воспитанием шести ребят.
Женщина рассказала "Толку", что маленькие злоумышленники промышляют не только мелкими шалостями, но недавно, по слухам, подожгли машину.
Комментарии
Ну и выдайте бабе пригласительные на пацанов в кадетские корпуса. Явно же мужского не хватает им. Пацанов мужики воспитывать должны.
Да какое им в кадетские? Им в лошарню надо. Сейчас в детскую, а потом и во взрослую. Хотя по амнистии быстро выпустят, к сожалению.
А там власти нет? Полицейских сократили?
Банда школьников терроризирует жителей алтайского села
Скоро они вырастут и голосовать пойдут. Тогда все и поменяется
Если их разбить, то и стаи и соответствующего поведения не должно быть
Мож все таки попробовать в кадетские? А то в другом случае получим 6 штук отмороженных преступников...
Мож все таки попробовать в кадетские?
Потом в Сирию. Зарабатывать будут и следить, чтобы катарский газ в Европу не пошел и бюджет РФ не рухнул, и матери пенсия хоть какая то из бюджета шла. А из Сирии еще матери денег прислать можно, ей вообще пофиг на пенсию будет
Жительница села Тягун в "Инстаграме" Виктора Томенко
---
забавно, полная тезка губернатора. а что есть такое имя "ВиктОра"?
какое им кадетство? поломать ноги и руки. да, признаю что это жестоко, но по другому их не исправить.
По молодости даже один туда ездил. Откуда там банды? Может детишки шаловливые?
16.08.2021 12:04
- гость -
Если до такой степени отмороженные, то как раз в кадетском корпусе им конечности и переломают
Ну что на мальцов напали? Будущие депутаты или омоновцы растут!
16.08.2021 12:20
Иsтина
Вы, видимо, не в курсе, что в кадетский корпус просто так не попасть. Там еще экзамены есть и определенные требования к здоровью.
Там еще экзамены есть и определенные требования к здоровью.
Ну может есть льготы для детей из малоимущих семей? Их же надо воспитывать. И в Сирию посылать
Сообщение направила для Томенко. Он в свою очередь направит в прокуратуру. Прокуратура направит главному полицейскому. Потом дойдёт до участкового. Тот приедет, побеседует. Мелкие хулиганы их мама с топором ответят, что не виноваты, но всё поняли. Ждём продолжения.
16.08.2021 12:02
гiсть
Нет имени такого нет, но если внимательно почитать, понятно что в инстаграмме (кого?) ВиктОра Томенко. Падежи в начальной школе изучают.
поколение материнского капитала
Однозначно классный руководитель не работает.
Однозначно классный руководитель не работает
Они его стаей запинали
А ПДН нет в этом селе??Вопрос к пдн только и соц.защите
Умнику который за наших в Сирии переживает и наше газпромовское достояние. Ваша братия изначально выла за второй Афганистан, дескать застрянем на года, ан-нет аккуратно с воздуха отработали. Ограниченный контингент даже если это несколько тысяч - это ни о чём. ЧВК - вааще отдельная история. Все всё понимают наверняка едут добровольно, командировками. ЗП достойная. Наши врачихи, которые погибли, были там во 2й раз. Люди которые не враги и не дураки понимают что зверя лучше уничтожить на чужой территории превентивным ударом, чтобы не было 3й чеченской или 1й среднеазиатской (постучал по дереву)
наверняка едут добровольно, командировками. ЗП достойная
Ну и почему бы этих мальчиков в кадетской школе не воспитать, чтобы добровольно поехали на достойную зарплату? Не вижу противоречий. Вопрос только получится ли?