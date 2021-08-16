Жительница Барнаула нелегально прописала в своей квартире 15 иностранцев

Жительница Барнаула прописала в своей квартире 15 иностранных граждан за денежное вознаграждение, сообщает "КП Барнаул". Она брала с мигрантов из Средней Азии по две тысячи рублей за "липовую" прописку.
В пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района Барнаула сообщили, что на данный момент женщина задержана и обвиняется по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная регистрация иностранных граждан").
"За вознаграждение от иностранных граждан в размере две тысячи рублей, достоверно зная, что они не будут проживать в её квартире, она зарегистрировала в ней 15 граждан из государств Средней Азии", – цитирует издание старшего помощника прокурора Железнодорожного района Анну Щиренко.
На махинациях с регистрацией женщина заработала около 30 тысяч рублей. За это ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что на детской площадке во дворе дома на пересечении улиц Солнцева и 2-й Северо-Западной поселилась женщина. По словам очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул", "квартирантка" не похожа на бездомную, выглядит приличной и ухоженной, но у неё могут быть психические отклонения. "Видно, что не пьющая. Всегда с минеральной водой и курит не подкуренную сигарету. Может, её кто из родственников ищет", – пишет участница сообщества.
Комментарии
А как можно нелегально прописать в квартике?
это делает УК или ТСЖ,а когда делают разве не видят там фамилии и гражданство прописанных???
Дура, про деньги надо было молчать. Говорила бы, что это все от большой и чистой любви.))
В доле.
Что значит фиктивная? Какой закон обязывает проживать по месту прописки?
Филин, сколько таджиков ты у себя прописал?
за прописку у граждан из Средней Азии
А их родственники сейчас у себя русских бьют. И ждут, когда им из России денег пришлют, чтобы на эти деньги выпить и пойти дальше русских бить. Интересная у нас сейчас политика
Кашолку и паспартистку в паранджу переодеть и в кишлак депортировать
Никакой пользы от наличия у нас граждан Средней Азии для нас нет. Кто-то на них деньги делает, включая чинуш. Для большинства никакой пользы нет
16.08.2021 12:23
гость
А какая лично каждому и в частности сей гражданке нужна "политика", чтобы не прописывать у себя потенциальных террористов за 30 сребренников. Не оправдываю при этом и паспортистов.