Жительница Барнаула нелегально прописала в своей квартире 15 иностранцев

Жительница Барнаула прописала в своей квартире 15 иностранных граждан за денежное вознаграждение, сообщает "КП Барнаул". Она брала с мигрантов из Средней Азии по две тысячи рублей за "липовую" прописку.

В пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района Барнаула сообщили, что на данный момент женщина задержана и обвиняется по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная регистрация иностранных граждан").

"За вознаграждение от иностранных граждан в размере две тысячи рублей, достоверно зная, что они не будут проживать в её квартире, она зарегистрировала в ней 15 граждан из государств Средней Азии", – цитирует издание старшего помощника прокурора Железнодорожного района Анну Щиренко.

На махинациях с регистрацией женщина заработала около 30 тысяч рублей. За это ей грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.



Ранее сообщалось, что на детской площадке во дворе дома на пересечении улиц Солнцева и 2-й Северо-Западной поселилась женщина. По словам очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул", "квартирантка" не похожа на бездомную, выглядит приличной и ухоженной, но у неё могут быть психические отклонения. "Видно, что не пьющая. Всегда с минеральной водой и курит не подкуренную сигарету. Может, её кто из родственников ищет", – пишет участница сообщества.