В Барнауле продают здание Покровской старообрядческой церкви

Жители Барнаула сфотографировали объявление о продаже Покровской старообрядческой церкви, сообщил Telegram-канал "Алтай: главные новости".

Баннер с номером телефона прибит к забору у деревянной одноэтажной церкви. По словам представителя старообрядческого сообщества, община давно переехала, а это здание было выставлено на продажу. Подробности и стоимость объекта источник amic.ru не раскрыл.

Старообрядческая община существует в Алтайском крае с 1908 года. Первый храм появился в 1915 году. В период советских гонений церковь конфисковали, а в 1968 году – взорвали. После этого представители общины переместились в маленькое деревянное строение, которое впоследствии, в 80-е годы, и стало Покровской старообрядческой церковью. В 2017 году староверы переехали в новый храм на пересечении улиц Георгия Исакова, Покровской и 2-й Северо-Западной, а старое здание теперь продают. Старообрядцы существуют за счёт пожертвований прихожан.



Ранее "Алтайская правда" сообщила, что в ближайшее время в Барнауле снесут восемь аварийных многоквартирных домов. Тендер был проведён всего за одну неделю. Проект сноса объектов разработает компания из Башкортостана ООО "Энергопроектинновации". Она стала победителем тендера, снизив первоначальную стоимость аукциона с одного миллиона до 280 тысяч рублей.



