38-летняя Анна Филиппова стала победительницей конкурса красоты "Миссис Россия – 2021". Финал состязаний прошёл 14 августа в Москве. Всего в борьбе за корону приняли участие 23 мамы со всей России, которые ранее подтвердили титулы самых красивых женщин в своих регионах. Самой молодой участнице – Кире Волковой – из Ростова-на-Дону 28 лет, у неё один ребёнок, а самой старшей – Митюшкиной Светлане из Дзержинска – 68 лет, у неё двое детей и трое внуков, – пишет ТАСС. О новоиспечённой "Миссис Россия" известно, что она занимается ресторанным бизнесом и воспитывает троих сыновей. Новый титул даёт право победительнице в течение года официально представлять фонд "Планета женщин" в России.
Комментарии
Кто представлял Алтайский край?
на волочкову похожа
У неё хоть что-то своё есть или сплошной силикон?
А где красота то, все чужое от волос до ресниц
16.08.2021 12:46
- гость -
16.08.2021 13:03
- гость -
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Поэтому и похожа.
Всех по одному шаблону лепят.
Точнее у них у всех один шаблон в голове.
я увидев ее подумал, что это Волочкова.
Ужас...
Кто ж в жюри сидит? Пластический хирург?
Перефразирую чуток классика— что такое красота каждый понимал по— своему, но все вместе они понимали, что это накачанные губы, приклеенные ресницы, пластическая коррекция ))))))) , блиииин, ну нельзя быть на свете похожей такой))))))
как же надоели эти накачанные губы
скоко папа за это отстягнул и кому
Губы у матери сильно натёрты
Всё шаблону пластического хирурга. От настоящей красоты здесь ничего не осталось. Увы.
В конкурсе победил пластический хирург.
16.08.2021 15:42
Злая гостья
Да там скорее всего из настоящих с природной красотой никто и не был. Соревновались пластические хирурги.
А мне думается, что условием участия в подобных конкурсах должно быть отсутствие вмешательства пластичиских хирургов. Понимаю. что на вкус и цвет..., однако купить резиновую женщину обойдётся дешевле и "голова не болит".