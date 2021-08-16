38-летняя Анна Филиппова стала победительницей конкурса красоты "Миссис Россия – 2021". Финал состязаний прошёл 14 августа в Москве. Всего в борьбе за корону приняли участие 23 мамы со всей России, которые ранее подтвердили титулы самых красивых женщин в своих регионах. Самой молодой участнице – Кире Волковой – из Ростова-на-Дону 28 лет, у неё один ребёнок, а самой старшей – Митюшкиной Светлане из Дзержинска – 68 лет, у неё двое детей и трое внуков, – пишет ТАСС. О новоиспечённой "Миссис Россия" известно, что она занимается ресторанным бизнесом и воспитывает троих сыновей. Новый титул даёт право победительнице в течение года официально представлять фонд "Планета женщин" в России.