Жительница Барнаула нарвалась на мошенников при попытке снять квартиру в Геленджике

Жительница Барнаула стала жертвой мошенников при попытке арендовать квартиру в Геленджике, сообщает ГУ МВД Алтайского края. 19-летняя девушка нарвалась на недобросовестного арендодателя на сайте бесплатных объявлений.

Горожанка нашла сообщение о сдаче квартиры в Геленджике по интернету. Она позвонила по указанным контактам (впоследствии оказалось, что номер телефона зарегистрирован в Самарской области). В ходе разговора арендодатель представился Вадимом и заявил о необходимости внести залог в размере семи тысяч рублей за бронь квартиры. Потерпевшая перевела деньги, но после совершения сделки арендодатель исчез: он перестал отвечать на сообщения, номер телефона оказался заблокирован, а объявление о сдаче квартиры – удалено.

Девушка обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях в её отношении. МВД проводит проверку по указанному факту.

Ранее жительница Ижевска отдала миллион рублей мошеннику, который обещал на ней жениться и устроить карьеру в порно. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Кемеровской области. В течение полугода мошенник под разными предлогами выманивал у женщины деньги. Всего за это время россиянка перевела злоумышленнику 127 различных сумм в общей сложности на 995 тысяч рублей. Чтобы собрать средства, ей пришлось взять кредиты в микрофинансовых организациях и занять некоторую сумму у своего знакомого – якобы на лечение матери.

В октябре 2019-го женщина обратилась в полицию. В результате мошенника приговорили к пяти годам общего режима и обязали выплатить потерпевшей 10 тысяч рублей.