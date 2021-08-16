Ковидные госпитали в Павловске и Тальменке готовят к закрытию

В Алтайском крае готовят к закрытию ковидные госпитали в Павловске и Тальменке. Эту информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава. Пациенты, которые госпитализированы в эти учреждения, продолжают долечиваться. Новых больных не принимают, сейчас их переправляют в Барнаул.

"В столице края более подготовленные специалисты, есть реанимационные места. Город пока справляется с количеством пациентов. Поэтому в настоящий момент нет необходимости в госпиталях ЦРБ. Постепенно они возвращаются к своему профилю", – пояснили в Минздраве. При этом осторожно отметив, что такая ситуация именно на данный момент. Как будет дальше – покажет время.

По данным оперштаба за 16 августа, в Алтайском крае с начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 66 501 человек. Выздоровел 51 041 человек. Умерло 4333 человека. На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2867 человек. Ещё 517 пациентов госпитализированы с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 793, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 213. Минздравом края развернуто 4686 коек. Резервных коек – 1302.