Ковидные госпитали в Павловске и Тальменке готовят к закрытию

В Алтайском крае готовят к закрытию ковидные госпитали в Павловске и Тальменке. Эту информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава. Пациенты, которые госпитализированы в эти учреждения, продолжают долечиваться. Новых больных не принимают, сейчас их переправляют в Барнаул.
"В столице края более подготовленные специалисты, есть реанимационные места. Город пока справляется с количеством пациентов. Поэтому в настоящий момент нет необходимости в госпиталях ЦРБ. Постепенно они возвращаются к своему профилю", – пояснили в Минздраве. При этом осторожно отметив, что такая ситуация именно на данный момент. Как будет дальше – покажет время.
По данным оперштаба за 16 августа, в Алтайском крае с начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 66 501 человек. Выздоровел 51 041 человек. Умерло 4333 человека. На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2867 человек. Ещё 517 пациентов госпитализированы с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 793, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 213. Минздравом края развернуто 4686 коек. Резервных коек – 1302.
Комментарии
Это хорошая информация? Пока
А как же 270 каждые сутки? Дома лечатся?
Можно и еще закрыть, если в больницы никого не класть
а в Алейске лучше лечат, чем в Павловске и Тальменке?
О как.
А как же статья о том что на заводах работать некому?
Хоть постили их "подальше" друг от друга.
* Хоть бы
А как же статья о том что на заводах работать некому?
Может в ковидных госпиталях тоже работать некому вот их и закрывают. Или перестали госпитализировать большинство заболевших, кроме тех, кто уже практически все. Тогда никакого противоречия
И правильно делают, что в Тальменке закрывают, там действительно не лечат, а через 10 дней выписывают с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ результатом домой. И эти люди ходят по селу, а Минздраву это выгодно, чтоб побольше больных было. В Тальменке не только больница, а и поликлиника одна помойка. Не удивительно, что работать некому.
а Минздраву это выгодно, чтоб побольше больных было
Нахрена?