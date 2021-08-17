Даёшь ТРЦ. Гигантский участок на Павловском тракте продают под застройку за 190 млн рублей

Огромный участок, на котором можно построить торговые центры, рестораны и ночные клубы, продают недалеко от ТРЦ "Арена" в Барнауле. Территория находится в федеральной собственности, поэтому торги организует институт жилищного строительства "Дом.РФ", принадлежащий государству. Стоимость земли – баснословные 190 млн: это больше, чем в городе просят за участки под жилую застройку.

ТРЦ в поле

Продаваемый квартал располагается в 500 метрах от пересечения ул. Просторной и Павловского тракта, напротив тепличного комплекса "Индустриальный". Общая площадь земли составляет 26,23 га: лот образован из трёх разных по площади территорий (11,68 га, 5,46 га, 9,08 га). Сейчас они никак не используются, это лишь поля.

Участок, по данным "Дом.РФ", подходит для возведения объектов общественного питания и розничной торговли, бытового обслуживания населения (прачечные, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье и другие объекты). Назначение земли также позволяет строить развлекательные комплексы, ночные клубы, торговые и торгово-развлекательные центры, сервисы для обслуживания автомобилей.

В документации к аукциону сказано, что участки расположены на четвёртой, пятой и седьмой приаэродромных территориях барнаульского аэропорта. Это значит, что строительство объектов здесь возможно по согласованию с Росавиацией.

По информации "Дом.РФ", торги пройдут 25 октября 2021 года.

Рекорды "по-барнаульски"

Пока самый дорогой участок, который продавали в Барнауле, – квартал 2036. Его купила компания "Союз" за 548 млн рублей. Все остальные земли застройщики города приобретали в разы дешевле.

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В 2015 году мэрия объявила о продаже квартала 2033, начальная стоимость которого составила 113 млн рублей. "Ушёл" участок чуть дороже – за 119 млн рублей. За квартал 2032 (19,5 га) в октябре 2017 года администрация просила 127 млн рублей, а "Жилищная инициатива" забрала его за 131 млн рублей.

Летом 2018 года в Барнауле "разыграли" квартал 2038. Власти города рассчитывали выручить за него минимум 95,7 млн рублей (начальная цена), а получили 222 млн рублей. В торгах участвовали сразу четыре компании: "Союз", "Алгоритм", "Жилищная инициатива" и "СибКомИнвест", которая относится к "Барнаульской сетевой компании". В результате участок достался "Союзу".

В декабре 2018 года в городе продали и самый большой участок под комплексную застройку. Его площадь – 86 га. Квартал на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной продавал "Дом.РФ". Стартовая цена лота составляла 113 млн рублей. Победителем стала компания "Алгоритм", которая предложила 236 млн рублей.

Начальную стоимость квартала 2037, который выставили на аукцион в январе 2019 года, мэрия установила на уровне 115 млн рублей, а продана земля за 150 млн. За участок боролись ИСК "Союз" и "Адалин-Строй", которые десять раз повышали цену. Выиграл торги "Адалин-Строй".

Что известно о застройке окраины Барнаула?

Микрорайон на Павловском тракте – самый перспективный барнаульский квартал для строительства жилья на ближайшие десять лет, говорят девелоперы города.

Площадь всего микрорайона составляет более 900 га. Однако большая часть участка попадает в приаэродромную зону аэропорта, где запрещено жилищное строительство. А потому застройщикам работать можно лишь на участке площадью 400 га.

Барнаульские строители во время общественных обсуждений поправок в генплан города предложили включить квартал в программу развития до 2036 года. И мэрия инициативу поддержала.

Но если жильё в микрорайоне начнут возводить лишь после 2024 года, то строительство коммерческих объектов за улицей Просторной уже началось. Для возведения нежилых зданий выделено 30 га земли, которые размежеваны на несколько участков.

Сейчас квартале уже возводят АЗС (расположена в 250 метрах на северо-запад от Павловского тракта, 331а), а также одобрено строительство выставочно-ярмарочного комплекса, магазина по продаже изделий из камня и некоторых других объектов.

В ближайшее время, по информации архитекторов Барнаула, на обсуждение градостроительному совету представят проекты ещё двух зданий в квартале.