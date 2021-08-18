Памятка для родителей: как сделать сборы в школу умными и продуктивными

Покупка школьной одежды и канцелярии – всегда большая радость для детей, и одновременно стресс для их родителей. Чтобы немного упорядочить план действий, мы составили памятку. Она поможет вам сделать школьный шопинг быстрым, умным и продуктивным.

Одежда: соберите базовый гардероб

Следуйте единому стилю и цветовой гамме: так вы сможете комбинировать вещи между собой. Базовый набор вещей для девочек – это, например, юбка подходящего фасона (плиссе, прямая, А-силуэта), сарафан или платье, рубашка, блуза для особых случаев, брюки, кардиган, жакет и водолазка. Мальчикам понадобится костюм, рубашка с длинным рукавом, водолазка, кардиган и джемпер.

Не забывайте и о мелочах: плотных колготках, носках, резинках для волос, заколках, ободках и галстуках.

Подобрать стильную и практичную школьную форму можно в ТРЦ Galaxy: например, в магазинах H&M, Zara Kids, O`Stin Kids, Orby, "Пеплос", Keen Teen, Girl Story, "Детский Мир". Бюджетные варианты можно найти в Koton и Gloria Jeans. Выгодно закупиться можно и в FunDay, где действуют скидки: 50% на пятую вещь, 40% на – четвёртую, 30% – на третью. А покупая комплект одежды в Acoolа, можно даже уложиться в тысячу рублей: блузки/рубашки здесь от 399 рублей, брюки – от 549 рублей, юбки – от 399 рублей.

Обувь: выбирайте удобную и прочную

Если хотите ограничиться только одним комплектом сменной обуви, то на этом не стоит экономить. Дети будут проводить в ней по несколько часов в день, в том числе бегать на переменке. Обувь должна быть прочной, дышащей и с удобной колодкой. Для этого лучше всего подходит натуральная кожа – она подстраивается под форму ноги, пропускает воздух и при этом прочна и долговечна. Некоторые обувные магазины также предлагают более бюджетные варианты с искусственной кожей снаружи, но натуральной внутри.

Чтобы "сменка" подходила ко всем вариантам школьной одежды, выбирайте модель из делового дресс-кода. Например, для мальчиков подойдут универсальные оксфорды (ботинки на шнуровке) или мокасины. Девочкам можно выбрать туфли на небольшом каблуке или плоской подошве, модели с застёжками вокруг щиколотки и балетки. Сразу покупайте пару мешков для "сменки", которые легко стираются в машинке.

Чтобы правильно выбрать детский размер обуви, следует помнить: запас на вырост не должен превышать 1,5 сантиметра длины стопы. Для зимней обуви + 0,5 сантиметра – в расчёте на тёплый носок. Чтобы точно узнать размер ребёнка, стопу можно измерить ниткой от большого пальца до пятки.

В ТРЦ Galaxy обувь можно купить в магазинах Respect, Ralf Ringer, ECCO, "Монро", "Детский Мир", H&M. Доступные и при этом качественные варианты всегда представлены в Kari и Zenden. А в "Зебре" сейчас скидки до 30%.

Ранец: выбирайте с жёсткой спинкой

Проблемы с осанкой проще предотвратить, чем исправлять. Поэтому внимательно выбирайте ранец – да, именно ранец: у него, в отличие от рюкзака, жёсткий каркас. Он должен плотно прилегать к спине, а носить его важно на обоих плечах – иначе могут возникнуть неприятные ощущения в спине. Кроме того, отдавайте предпочтение лёгким моделям: учебников у школьников с каждым годом всё больше.

Большой выбор школьных рюкзаков и ранцев в магазинах Among Us, "Ашан", "Детский мир" и FunDay. Также в "Читай-городе" можно купить рюкзак всего за 555 рублей. Все эти магазины есть в ТРЦ Galaxy.

Спортивный костюм: берите два

В школьном спортивном зале обычно прохладно, поэтому стоит приобрести спортивный костюм. Но если ваш ребёнок очень активный, в костюме ему может быть неудобно, особенно в тёплое время года. Поэтому лучше взять и более лёгкий комплект – шорты и футболку.

Кроссовки выбирайте из лёгкого, дышащего материала, чтобы ногам было комфортно даже в жару. Очень важно также обратить внимание на подошву: она должна быть гибкой и твёрдой. Такие модели не только более прочные и долговечные, но и более безопасные: стопа зафиксирована и находится в анатомически правильном положении, а значит, вероятность получить травму меньше.

Спортивная одежда и обувь в большом ассортименте представлена в единственном в городе "Спортмастере Гипер", который находится в ТРЦ Galaxy. Здесь на огромной площади можно найти спортивную одежду и обувь разных брендов – от бюджетных до премиальных. Так, футболку в "Спортмастере" можно купить за 99 рублей, рюкзак – за 449 рублей, спортивный костюм – за 999 рублей, кроссовки – за 499 рублей. Кроме того, в ТРЦ Galaxy есть спортивные магазины Nike, Arena и Puma. Недорогие варианты можно посмотреть в "Твое".

Канцелярия: не забудьте о пеналах и обложках

Ручка может протечь, как и обед из контейнера или плохо закрытая газировка. Поэтому не экономьте на обложках и папках – может, катастрофу они не предотвратят, но, по крайней мере, уменьшат её масштабы. Приобретите также пару пеналов, чтобы разложить все канцелярские мелочи и долго не искать их по карманам и дну рюкзака. А чтобы быстро находить в ранце нужную тетрадь, можно пометить каждую специальной наклейкой или стикером-закладкой.

Большой ассортимент канцелярии вы найдёте в "Ашане", "Читай-городе" и "Леонардо". В "Читай-городе" действует акция: карандаши, тетради, ручки – пять по цене четырёх. Одни из самых низких цен можно найти в "Ашане". Например, ручка синяя – 2,99 рубля, карандаш с ластиком – 3,49 рубля, тетрадь 12 листов – 9,99 рубля, клей-карандаш – 15,99 рубля, папка-конверт А4 – 21,99 рубля, пенал цветной – 39,99 рубля, карандаши 12 цветов – 39,99 рубля*.

Кроме того, 21 и 22 августа в Galaxy пройдёт школьная ярмарка WELCOME BACK TO SCHOOL. Такая акция будет вам кстати, если вы только что вернулись с дачи или из путешествия, и времени для сборов осталось всего ничего. Отправляйтесь прямо туда. С 11:00 до 19:00 вы сможете посетить:

выставку-продажу школьной одежды, обуви и канцелярских товаров;

модный показ школьной одежды и обуви;

презентации спортивных секций и развивающих студий;

творческие мастер-классы;

яркую фотозону.

Мероприятие пройдёт в центральном атриуме ТРЦ. Вход свободный.

*Количество товаров ограничено. Не является публичной офертой.

ТРЦ GALAXY

Адрес: г. Барнаул, пр. Строителей, 117

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