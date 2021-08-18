Среда, 18 Август, 16:16

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,48
€ 86,48
22°


6312185 +23508
Обь
113см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Памятка для родителей: как сделать сборы в школу умными и продуктивными

, ИА "Амител"
На что обратить внимание при выборе школьных товаров и как избежать лишних трат

Покупка школьной одежды и канцелярии – всегда большая радость для детей, и одновременно стресс для их родителей. Чтобы немного упорядочить план действий, мы составили памятку. Она поможет вам сделать школьный шопинг быстрым, умным и продуктивным.

Одежда: соберите базовый гардероб

Следуйте единому стилю и цветовой гамме: так вы сможете комбинировать вещи между собой. Базовый набор вещей для девочек – это, например, юбка подходящего фасона (плиссе, прямая, А-силуэта), сарафан или платье, рубашка, блуза для особых случаев, брюки, кардиган, жакет и водолазка. Мальчикам понадобится костюм, рубашка с длинным рукавом, водолазка, кардиган и джемпер. 

Не забывайте и о мелочах: плотных колготках, носках, резинках для волос, заколках, ободках и галстуках. 

Подобрать стильную и практичную школьную форму можно в ТРЦ Galaxy: например, в магазинах H&M, Zara Kids, O`Stin Kids, Orby, "Пеплос", Keen Teen, Girl Story, "Детский Мир". Бюджетные варианты можно найти в Koton и Gloria Jeans. Выгодно закупиться можно и в FunDay, где действуют скидки: 50% на пятую вещь, 40% на – четвёртую, 30% – на третью. А покупая комплект одежды в Acoolа, можно даже уложиться в тысячу рублей: блузки/рубашки здесь от 399 рублей, брюки – от 549 рублей, юбки – от 399 рублей.

Обувь: выбирайте удобную и прочную

Если хотите ограничиться только одним комплектом сменной обуви, то на этом не стоит экономить. Дети будут проводить в ней по несколько часов в день, в том числе бегать на переменке. Обувь должна быть прочной, дышащей и с удобной колодкой. Для этого лучше всего подходит натуральная кожа – она подстраивается под форму ноги, пропускает воздух и при этом прочна и долговечна. Некоторые обувные магазины также предлагают более бюджетные варианты с искусственной кожей снаружи, но натуральной внутри. 

Чтобы "сменка" подходила ко всем вариантам школьной одежды, выбирайте модель из делового дресс-кода. Например, для мальчиков подойдут универсальные оксфорды (ботинки на шнуровке) или мокасины. Девочкам можно выбрать туфли на небольшом каблуке или плоской подошве, модели с застёжками вокруг щиколотки и балетки. Сразу покупайте пару мешков для "сменки", которые легко стираются в машинке.

Чтобы правильно выбрать детский размер обуви, следует помнить: запас на вырост не должен превышать 1,5 сантиметра длины стопы. Для зимней обуви + 0,5 сантиметра – в расчёте на тёплый носок. Чтобы точно узнать размер ребёнка, стопу можно измерить ниткой от большого пальца до пятки.

В ТРЦ Galaxy обувь можно купить в магазинах Respect, Ralf Ringer, ECCO, "Монро", "Детский Мир", H&M. Доступные и при этом качественные варианты всегда представлены в Kari и Zenden. А в "Зебре" сейчас скидки до 30%.

Ранец: выбирайте с жёсткой спинкой

Проблемы с осанкой проще предотвратить, чем исправлять. Поэтому внимательно выбирайте ранец – да, именно ранец: у него, в отличие от рюкзака, жёсткий каркас. Он должен плотно прилегать к спине, а носить его важно на обоих плечах – иначе могут возникнуть неприятные ощущения в спине. Кроме того, отдавайте предпочтение лёгким моделям: учебников у школьников с каждым годом всё больше. 

Большой выбор школьных рюкзаков и ранцев в магазинах Among Us, "Ашан", "Детский мир" и FunDay. Также в "Читай-городе" можно купить рюкзак всего за 555 рублей. Все эти магазины есть в ТРЦ Galaxy.

Спортивный костюм: берите два  

В школьном спортивном зале обычно прохладно, поэтому стоит приобрести спортивный костюм. Но если ваш ребёнок очень активный, в костюме ему может быть неудобно, особенно в тёплое время года. Поэтому лучше взять и более лёгкий комплект – шорты и футболку. 

Кроссовки выбирайте из лёгкого, дышащего материала, чтобы ногам было комфортно даже в жару. Очень важно также обратить внимание на подошву: она должна быть гибкой и твёрдой. Такие модели не только более прочные и долговечные, но и более безопасные: стопа зафиксирована и находится в анатомически правильном положении, а значит, вероятность получить травму меньше. 

Спортивная одежда и обувь в большом ассортименте представлена в единственном в городе "Спортмастере Гипер", который находится в ТРЦ Galaxy. Здесь на огромной площади можно найти спортивную одежду и обувь разных брендов – от бюджетных до премиальных. Так, футболку в "Спортмастере" можно купить за 99 рублей, рюкзак – за 449 рублей, спортивный костюм – за 999 рублей, кроссовки – за 499 рублей. Кроме того, в ТРЦ Galaxy есть спортивные магазины Nike, Arena и Puma. Недорогие варианты можно посмотреть в "Твое". 

Канцелярия: не забудьте о пеналах и обложках

Ручка может протечь, как и обед из контейнера или плохо закрытая газировка. Поэтому не экономьте на обложках и папках – может, катастрофу они не предотвратят, но, по крайней мере, уменьшат её масштабы. Приобретите также пару пеналов, чтобы разложить все канцелярские мелочи и долго не искать их по карманам и дну рюкзака. А чтобы быстро находить в ранце нужную тетрадь, можно пометить каждую специальной наклейкой или стикером-закладкой.

Большой ассортимент канцелярии вы найдёте в "Ашане", "Читай-городе" и "Леонардо". В "Читай-городе" действует акция: карандаши, тетради, ручки – пять по цене четырёх. Одни из самых низких цен можно найти в "Ашане". Например, ручка синяя – 2,99 рубля, карандаш с ластиком – 3,49 рубля, тетрадь 12 листов – 9,99 рубля, клей-карандаш – 15,99 рубля, папка-конверт А4 – 21,99 рубля, пенал цветной – 39,99 рубля, карандаши 12 цветов – 39,99 рубля*.

Кроме того, 21 и 22 августа в Galaxy пройдёт школьная ярмарка WELCOME BACK TO SCHOOL. Такая акция будет вам кстати, если вы только что вернулись с дачи или из путешествия, и времени для сборов осталось всего ничего. Отправляйтесь прямо туда. С 11:00 до 19:00 вы сможете посетить:

  • выставку-продажу школьной одежды, обуви и канцелярских товаров;
  • модный показ школьной одежды и обуви;
  • презентации спортивных секций и развивающих студий;
  • творческие мастер-классы;
  • яркую фотозону. 

Мероприятие пройдёт в центральном атриуме ТРЦ. Вход свободный. 

*Количество товаров ограничено. Не является публичной офертой. 

ТРЦ GALAXY
Адрес: г. Барнаул, пр. Строителей, 117
Сайт
Группа "ВКонтакте"
Инстаграм

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: День знаний - 2021
На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.08.2021 09:35
- гость -

На первую неделю одной ручки хватит, а потом в ашане и ленте большие скидки, после 10 сентября прошлый год набрала ручек по рублю, гелевые стоили 40, стали 5, папки прозрачные по 3-7. Просто переждите ажиотаж и купите почти даром.

18.08.2021 09:58
Z

Такого же мнения.
И добавлю: купите в Ландоре (не реклама).
Покупали дочери "ортопедическую" ручку для левши в Детском Мире - 150р.
В Ландоре она же - 10р.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:02
Поступить ещё можно. АГАУ проводит дополнительный набор на бюджетные места 0
15:45
Идём на Восток. В "дочке" РЖД объяснили, почему нужно строить дорогу в Китай через Алтай 6
15:29
Паспорта россиян планируют начать менять на смарт-карты до конца 2021 года 5
15:13
Делай по науке. Учёные выяснили, как правильно мыть руки 1
15:01
Жители Алтая взяли более двух миллиардов рублей в Россельхозбанке на сельскую ипотеку 0
14:50
Восходящая звезда хоккея погибла в ДТП на алтайской трассе 4
14:39
Фонд Константина Хабенского приобрёл лекарства для ребёнка из Алтайского края 0
14:19
Полицейские на Алтае задержали мать с сыном за попытку заготовить дрова к зиме 32
14:12
Долгосрочная стратегия развития Алтайского края: эксперт о трудном пути становления 0
14:03
Успей на бюджет: АлтГТУ назвал сроки дополнительного приёма документов 0
13:55
Жители Алтайского края выпивают свыше 10 литров алкоголя на человека в год 10
13:45
Госстройки в Алтайском крае практически "встали" из-за рекордного роста цен на металл 15
13:21
24 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
13:10
Учат бизнесу бесплатно. Для кого и зачем на Алтае действует губернаторская программа 0
12:51
Власти Кузбасса отремонтируют дорогу Новокузнецк – Бийск за 244 миллиона 1
12:31
Прямой эфир с главным инфекционистом края Валерием Шевченко пройдёт 19 августа в Instagram 0
12:19
Коммунисты предложили вернуть прежний пенсионный возраст 23
12:03
Заёмщики под защитой: вступили в силу новые правила для МФО 0
11:56
Смертельное ДТП с участием начальника отдела ГИБДД произошло в Алтайском крае 21
11:45
Суд вынес приговор бывшей алтайской чиновнице Стелле Штань 0
11:32
Алтайские дорожники закупят к зиме техники на 300 миллионов для борьбы со снегом 9
11:15
На алтайском предприятии "Витамин Продукт" прошло обучение от экспертов РЦК 0
11:00
Сталин "дарил" Барнаулу трамваи, а Брежнев троллейбусы. 1948 год в подкасте "Столица мира" 9
10:50
Власти Барнаула вновь пообещали "выделенки", новые автобусы и пустить трамвай до Южного 33
10:36
Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась откровенными снимками с их прогулки на яхте 7
10:19
Каменный крест установили на могиле Валерия Золотухина в год его 80-летия 6
10:01
Деньги любят счёт. Альфа-Счёт. Как правильно и выгодно копить 0
09:51
Мэрия Барнаула намерена построить дорогу ради нового квартала в нагорной части 22
09:46
Барнаульцы выберут место для стелы "Город трудовой доблести" 14
09:22
Восьмилетняя россиянка сдала ЕГЭ и попыталась поступить в МГУ 11
09:03
Памятка для родителей: как сделать сборы в школу умными и продуктивными 2
08:58
Глава комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула подал в отставку 6
08:39
"Со счетов не списать". Эксперт рассказал, когда может закончиться пандемия COVID-19 4
08:14
Спикер АКЗС Александр Романенко проверил, как Залесовский район исполняет ФЦП 5
08:01
Мужское и женское бесплодие: как его преодолеть, рассказал опытный акушер-гинеколог 0
07:52
Забытая судимость и членство в ЕР: избирком снял двух "яблочников" с выборов в АКЗС 24
07:34
Дом на "Полянке": в Барнауле строят новый коттеджный посёлок со всеми удобствами 0
07:17
"Золотые краски" и рюкзак за 10 тысяч: как барнаульцы собирают детей в школу 4
07:03
Нездоровая территория: почему инвалиды с ДЦП не могут попасть на лечение в санаторий 15
06:56
Когда Яблочный Спас в 2021 году и что ещё мы отмечаем в этот день 1
06:36
Русское бытие. Честные мемы об окружающей действительности 0
06:23
С бархатцами, горчицей и мёдом: нескучные рецепты солёных помидоров 1
06:02
Утренний туман. О погоде в Алтайском крае 18 августа 0
00:36
Такой день. Последнее слово Стеллы Штань в суде и майнинг-ферма на барнаульской ТЭЦ 2
23:59
Пожар произошёл в кардиологическом центре в Барнауле 0
23:33
33-летнего ранее судимого барнаульца задержали по подозрению в хранении героина 2
22:58
Талибы заявили, что Афганистан не станет центром мирового наркотрафика 8
22:31
Дополнительный миллиард рублей распределили между муниципалитетами Алтайского края 2
21:59
Роспотребнадзор анонсировал появление пятой вакцины от COVID-19 в России 0
21:34
Прокуратура Бийска проверит ситуацию с девочкой-инвалидом, которая два года ждёт коляску 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.