Доктор исторических наук рассказал, почему нужно менять герб Барнаула

Доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Института истории и международных отношений АлтГУ Валерий Скубневский рассказал, почему нужно изменить герб Барнаула. Слова специалиста передаёт пресс-служба мэрии.
Скубневский отметил, что ему нравится нынешний герб, но коня с него лучше убрать. Сереброплавильная печь, как и конь, появились на гербе не случайно. Последний показывал принадлежность Барнаула к Томской губернии, в составе которой город находился до 1917 года. Но если Геральдическая комиссия сказала убрать – нужно убрать, считает специалист.
В пример Скубневский привёл Екатеринбург, который сохранил на гербе символы принадлежности города к промышленности.
"Думаю, что и нам стоит поступить аналогичным образом", – подытожил профессор.
Напомним, власти Барнаула решили изменить герб города и убрать с него серебряного коня. Геральдический совет при президенте России много лет пытался заставить администрацию города решиться на изменение герба, который утвердили ещё в 1857 году. Однако раньше сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин.
Позднее председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России, кандидат исторических наук Сергей Неверов показал несколько эскизов нового герба Барнаула.
Комментарии
Я считаю, что должны быть альтернативные варианты герба, из которых барнаульцы, например, на следующих после 2021 года выборах выберут тот, который каждый считает наиболее подходящим.
Иначе мы можем остаться с сереброплавильной печью не потому что она нравится большинству из нас, а потому что эксперты высказались в её пользу...
Виктор, а сколько будет если безбашенную корону поделить на лошадиные силы транспорта Ползунова?
Вместо печи ТЦ с надписью "Мария-РА" и вместо коня тележку для продуктов!
А в чем смысл изменения герба? Сначала Лысого с площади Октября убрали, теперь символы города уродуют, а потом удивляются что молодежь из города валит.
А Москве не велено Георгия Победоносца с герба убрать? А другим городам, имеющим гербы с многовековой историей? Времена ведь изменились! Почему Барнаул крайний??? Так что не убедили!
"Так что не убедили!" - Не положено !
14:06
Тогда тележка займёт парковочное место.
Герб в нынешнем виде - это история. История надо сохранять и обсуждать тут нечего.
В противном случае действительно надо на гербе размещать ТЦ с Мария-Ра, а так же лапти и оборванцев, т.к мы один из худших регионов в стране по благосостоянию.
16.08.2021 14:21
16.08.2021 14:11 - гость
Повторю: а Москве не велено Георгия Победоносца с герба убрать? А другим городам, имеющим гербы с многовековой историей? Им положено???
Я сам закончил АГУ по спец история, Скубневский и Неверов у меня преподавали. Я их очень уважаю как специалистов и людей, но считаю, это мое мнение, герб нужно оставить как есть, в качестве исторического атрибута. Да можно поменять цвета, но про Барнаул кроме его истории и рассказать-то в настоящее время нечего. Вот было, а что стало?))))
Тандыр оставить, а коня на ишака или ослика поменять
16.08.2021 14:36
- гость -
Не соглашусь! Герб с печью отражал современность. И советский герб Барнаула с промышленными трубами отражал современность.
Так почему мы сейчас вместо того, чтобы запечатлеть в гербе нашу эпоху, должны зафиксировать в нём не наше время и наши устремления, а реалии 150-летней давности?
Нв всех ресурсах подавляющее большинство комментаририев за то .чтобы герб не трогать. Чиновники, займитись уже более насущными проблемами, а герб оставьте в покое.
Ну Виктор, ну Хрустобулочники не дают всем покоя ,не ясно?. Хотят булкой хрустеть.
15:17
Ясно, ты из определяющихся чем хрустеть ... головой или задницей.
Вот - хрусталь хорошее слово.
16.08.2021 15:13
- гость -
Золотые слова!
"Но если Геральдическая комиссия сказала убрать – нужно убрать, считает специалист."
Вот такие "специалисты".
Или АМИК не точен.
Герб - одна из немногих вещей в городе, которые "крепкие хозяйственики" еще не успели разрушить и осквернить.
16.08.2021 15:10
Виктор
Так почему мы сейчас вместо того, чтобы запечатлеть в гербе нашу эпоху, должны зафиксировать в нём не наше время и наши устремления, а реалии 150-летней давности?
Витек, а какие у тебя стремления? А почему бы не убрать Георгия Победоносца с герба Москвы и зафиксировать наше время? запечатлеть эпоху Собянина с его тротуарной плиткой?
Виктор
Так почему мы сейчас вместо того, чтобы запечатлеть в гербе нашу эпоху
Ага, на гербе фото томенки и франка, наша эпоха, чо уж там....ну и шоню с ракшей до кучи внизу (или вверху)
Уважаемые Господа! В последнее время в городе Барнаул сложилась тенденция сначала говорить а уже потом думать! Чем плох герб города на сегодняшний день? Тем , что в Барнауле не осталось от исторических времён ни че го? Посмотрите это ли сейчас для города важно? Доставить для "обновления" муниципального транспорта в город дармовые трамваи в город не можем а поговорить хоть сколько!
16.08.2021 14:36
- гость -
В противном случае действительно надо на гербе размещать ТЦ с Мария-Ра, а так же лапти и оборванцев,
Не оригинально. Это уже есть на пл.Октября.
При всем уважении к Валерию Скубневскому. Он не специалист по геральдике.
Тема его диссертации: "Рабочие обрабатывающей промышленности Сибири : (90-е годы XIX в.-февраль 1917 г. ) " 07.00.02
Однако раньше сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин.
А нынешний, как всегда, сопельки жует?