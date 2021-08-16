Доктор исторических наук рассказал, почему нужно менять герб Барнаула

Доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Института истории и международных отношений АлтГУ Валерий Скубневский рассказал, почему нужно изменить герб Барнаула. Слова специалиста передаёт пресс-служба мэрии.

Скубневский отметил, что ему нравится нынешний герб, но коня с него лучше убрать. Сереброплавильная печь, как и конь, появились на гербе не случайно. Последний показывал принадлежность Барнаула к Томской губернии, в составе которой город находился до 1917 года. Но если Геральдическая комиссия сказала убрать – нужно убрать, считает специалист.

В пример Скубневский привёл Екатеринбург, который сохранил на гербе символы принадлежности города к промышленности.

"Думаю, что и нам стоит поступить аналогичным образом", – подытожил профессор.

Напомним, власти Барнаула решили изменить герб города и убрать с него серебряного коня. Геральдический совет при президенте России много лет пытался заставить администрацию города решиться на изменение герба, который утвердили ещё в 1857 году. Однако раньше сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин.

Позднее председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России, кандидат исторических наук Сергей Неверов показал несколько эскизов нового герба Барнаула.