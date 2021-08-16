В Госдуме предложили заниматься суррогатным материнством только через госклиники

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил заниматься суррогатным материнством только через государственные клиники, сообщает Lenta.ru. Соответствующий проект уже направлен на рассмотрение.
В рамках нововведения к вспомогательным репродуктивным технологиям (иначе – ВРТ, суррогатное материнство к ним относится) смогут обращаться как пары в зарегистрированном браке, так и одинокие женщины. С одним ограничением – чтобы суррогатная мать выносила ребёнка, у "заказчика" (в случае с семейной парой – у обоих супругов) должно быть российское гражданство.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в России закон о суррогатном материнстве один из самых непроработанных и либеральных в сравнении с другими государствами. Относительная дешевизна и отсутствие ограничений для иностранцев делают Россию центром "репродуктивного туризма".
Кроме того, в последнее время участились случаи использования сурмам среди одиноких мужчин-иностранцев. По данным Росздравнадзора по Москве и области, было зафиксировано 48 случаев предоставления услуг одиноким мужчинам из-за рубежа.
Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, лишающий иностранцев права пользоваться услугами суррогатной матери в России. "Заказчиками", согласно этому закону, могут стать только супруги с российским гражданством или одинокие россиянки, для которых "вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям".
Комментарии
дико всё это, а значит не должно быть в рамках закона
Думаете, суррогатных матерей никогда не посещают мысли "Я что, всего лишь контейнер для вынашивания чужого ребёнка?!"
Зато поправки, касающиеся семей, в Основной закон чуть ли не по Божьей воле...